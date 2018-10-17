易读|西瓜视频启动品牌换新 发力直播和自制综艺

科技传媒网讯 网易科技新闻10月12日消息，西瓜视频总裁张楠今日表示，西瓜视频已完成品牌换新，此后，西瓜视频将不断延伸内容外延，拓展至直播、自制综艺等视频内容领域。

据西瓜视频创作者运营负责人Judy介绍，未来一年，短视频将围绕平台服务升级、深耕垂直品类两大维度赋能优质的内容创作。在平台服务层面，西瓜视频将从三个方面对现有服务进行升级。

一是推出优质创作者人成长策略。对于新入驻的创作人提供冷启动流量加倍，成长中的优质内容创作人分成单价将会高出3-5倍，并为头部创作者人定制打造方案。

二是提升服务。西瓜视频将成立专门的作者咨询团队，设置专属的vip通道完善流程，并优化创作者后台提高使用体验。

三是持续为创作者变现提供多元化的扶持，推出西瓜小店。

同时，西瓜视频还加大对优质内容扶持力度，针对不同的内容品类发布了“万花筒计划“和”风车计划“。

具体而言，“万花筒计划“指的是为宠物、时尚、旅游等多个快速增长的垂直内容品类优质创作者增加十倍以上运营流量位，给予更高比例分成，并推出奖金制度。

“风车计划”则是针对专业的媒体机构，为其接入运营服务商，技术深度支持等一揽子解决方案。

同时，西瓜视频综艺合作负责人庄军首次集中发布了新西瓜综艺节目的全新消息与进展。接下来，西瓜视频将打造9部综艺。

庄军称，移动互联网的发展为微综艺这种内容形态提供了生长土壤。相比于传统的综艺内容，微综艺更适应用户的观看习惯。同时，在制作层面它最大的特点在于“轻”和“快”，通过大数据挖掘内容热点，捕捉用户对于明星偏好，可以更快、更有针对性地完成节目的策划、拍摄及制作。优质内容永远是用户最感兴趣的。

“对于西瓜视频而言，微综艺是趋势中的趋势。”庄军介绍，未来，西瓜视频还计划与抖音深度联动，打造横屏竖屏两版微综艺内容。

早在今年8月2日，西瓜视频宣布全面进军自制综艺领域，未来一年西瓜视频将投入40亿，制作针对移动端的原生综艺内容，字节跳动系产品矩阵也将为西瓜视频提供生态支持。这是西瓜视频首次进军内容制作领域，也是字节跳动进入长视频行业的开端。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217516-1.html

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