易读|京东和新合作集团达成战略合作，打造“供销优品馆”

科技传媒网讯 网易科技新闻10月12日消息，今日京东集团与新合作集团签署了战略合作协议，未来双方将共同打造“供销优品馆”，致力于提升地域特色产品的品牌影响力。

据悉，新合作集团是中国供销集团所属企业，主要以三四线城市及广大农村为目标市场，涵盖购物中心、大卖场、标准超市、便利店、专业店、农家店等多种业态的连锁超市经营网络以及物流配送中心，覆盖了全国16个省份、800多个县域市场。

未来，双方将围绕从城市到乡镇双向流通网络体系建设，在打造“新合作-京东”线上线下无界零售解决方案、合作搭建企业采购平台以及物流服务、技术服务、培训与交流等多个领域展开合作。同时，依托京东生鲜-中国特产馆，共同打造“供销优品馆”，在产品定制开发、质量体系共建、培育种植、物流网络覆盖等全供应链流程深度合作，发挥各自优势，提升地域特色产品的品牌影响力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217517-1.html

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