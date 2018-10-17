网易云音乐宣布达成新一轮融资

科技传媒网讯 网易科技新闻10月12日消息，网易云音乐宣布达成新一轮融资，投资方包括百度、泛大西洋投资集团（General Atlantic）、博裕资本等，其中百度为战略投资方。新一轮融资后，网易公司仍单独享有对网易云音乐的控制权。高鹄资本担任此轮融资的独家财务顾问。

网易云音乐业务负责人表示，网易云音乐此轮融资主要是为了引入优质和有优势资源的长期合作伙伴，为快速发展中的业务注入延伸拓展的新动能。网易云音乐此轮融资将主要用于原创音乐人扶持和音乐上下游解决方案建立等方面，携手合作伙伴共建音乐生态链和价值链，给用户带来更优质和丰富的音乐服务体验。

中国在线音乐市场未来发展潜力巨大，网易云音乐经过5年多的快速发展，已经积聚起了充分的个性化优势，其持续的产品创新和优秀的用户体验有目共睹，其在长期推进的原创音乐人扶持和音乐传播生态建设已初具能量。据了解，百度、泛大西洋投资集团（General Atlantic）、博裕资本等此次投资网易云音乐，是基于对中国在线音乐市场和对网易云音乐成长空间的长期看好，未来几方将整合相关资源、充分发挥各自优势，助推网易云音乐未来的在线音乐生态布局和持续快速增长。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217518-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm