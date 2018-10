印度版"双11"正进行:6天智能机销量或破10亿美元

(原标题:What are Indians buying this week? Over $1 billion worth of smartphones)

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月13日消息,据国外媒体Quartz报道,全球第二大智能手机市场正准备迎接一个新的里程碑。

随着印度节日购物季在10月10日拉开帷幕,手机将成为最受欢迎的购物品类。总部位于香港的市场研究机构Counterpoint Research的最新数据显示,从10月10日到10月15日的短短6天内,印度的智能手机销售总额很可能将超过10亿美元,创下历史新高。

图:今年,印度节日购物季销售规模有望超过美国的“黑色星期五”

在该国,最大的两家电子商务公司Flipkart和亚马逊期间展开各自的盛大的年度促销活动。

Counterpoint的副总监Tarun Pathak表示,“如果拿中国和美国的一些主要促销活动(比如双十一和黑色星期五)来比较的话,你会发现印度正迅速追赶这些年度活动。”事实上,在这六天里,印度智能手机的总销量可能会超过去年美国的黑色星期五。

“在印度,这场购物盛事从印度教的九夜节(Navratri)开始,因为该节日有吉利的寓意。家庭成员之间也将会互赠礼物。”IDC印度公司高级分析师亚伊帕尔·辛格(Jaipal Singh)说道,“大幅度的优惠折扣加上银行提供的消费贷款优惠,使得一些手机机型非常便宜,价格下降幅度达到15%到20%。”

在线嘉年华

即使在非促销日,目前在印度售出的智能手机中,超过三分之一是在网上购买的——这一比例高于全球任何其它的国家和地区。在10月份的节日促销期间,这一比例将会大幅上升。

据Counterpoint估计,在Flipkart和亚马逊分别展开Big Billion Days特卖活动和Great Indian Festival Sale购物狂欢节的一周里,印度智能手机总销量将有85%以上将来自在线销售。

售价在1万卢比(约合135美元)至1.5万卢比之间的中档手机将最畅销。与去年相比,在今年的节日促销期间,网上智能手机的平均价格预计将上涨18%。

Counterpoint research分析师安西卡·贾恩(Anshika Jain)指出,与去年相比,今年的大规模销售“将主要受到在线渠道各个价位大量智能手机的推出的驱动……。”“Flipkart独家销售的智能手机数量最多,因此能够为买家提供更多的选择,有望在销量上领先于竞争对手。”

然而,亚马逊也不甘落后。贾恩说道,“它看起来很强大,因为它有提供高端的智能手机产品,如包括OnePlus 6T在内的即将推出的产品,通过Prime会员服务也能够不断提升用户粘性,给他们带来更多的价值。”此外,该公司还为高端产品提供了一些令人心动的大幅折扣优惠。例如,三星的旗舰机Galaxy S9在亚马逊上的价格为4.299万卢比(约合578美元),较此前6.25万卢比的零售价大幅下调。

中国厂商的狂欢时间

带动Flipkart和亚马逊平台智能手机销售的主要是小米、OnePlus和荣耀等中国智能手机品牌。

“总体而言,中国厂商在印度智能手机市场的合计份额处于增长,而印度国内厂商的份额则大幅下降。三星、松下和华硕等一些全球厂商都参与这一市场,但它们的销量非常有限。”IDC的辛格指出,“中国厂商也将积极参与这个节日购物季。”

Counterpoint的数据显示,小米将领跑该市场,占据智能手机在线销售市场的半壁江山以上。

图:在印度两大电商平台Flipkart和亚马逊上,小米均是最畅销的智能手机品牌。

Counterpoint表示,在今年10月的网售手机当中,将有70%以上来自中国大陆。(乐邦)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217519-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm