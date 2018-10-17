印度版"双11"正进行：6天智能机销量或破10亿美元

（原标题：What are Indians buying this week? Over $1 billion worth of smartphones）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月13日消息，据国外媒体Quartz报道，全球第二大智能手机市场正准备迎接一个新的里程碑。

随着印度节日购物季在10月10日拉开帷幕，手机将成为最受欢迎的购物品类。总部位于香港的市场研究机构Counterpoint Research的最新数据显示，从10月10日到10月15日的短短6天内，印度的智能手机销售总额很可能将超过10亿美元，创下历史新高。

图：今年，印度节日购物季销售规模有望超过美国的“黑色星期五”

在该国，最大的两家电子商务公司Flipkart和亚马逊期间展开各自的盛大的年度促销活动。

Counterpoint的副总监Tarun Pathak表示，“如果拿中国和美国的一些主要促销活动(比如双十一和黑色星期五)来比较的话，你会发现印度正迅速追赶这些年度活动。”事实上，在这六天里，印度智能手机的总销量可能会超过去年美国的黑色星期五。

“在印度，这场购物盛事从印度教的九夜节（Navratri）开始，因为该节日有吉利的寓意。家庭成员之间也将会互赠礼物。”IDC印度公司高级分析师亚伊帕尔・辛格（Jaipal Singh）说道，“大幅度的优惠折扣加上银行提供的消费贷款优惠，使得一些手机机型非常便宜，价格下降幅度达到15%到20%。”

在线嘉年华

即使在非促销日，目前在印度售出的智能手机中，超过三分之一是在网上购买的――这一比例高于全球任何其它的国家和地区。在10月份的节日促销期间，这一比例将会大幅上升。

据Counterpoint估计，在Flipkart和亚马逊分别展开Big Billion Days特卖活动和Great Indian Festival Sale购物狂欢节的一周里，印度智能手机总销量将有85%以上将来自在线销售。

售价在1万卢比(约合135美元)至1.5万卢比之间的中档手机将最畅销。与去年相比，在今年的节日促销期间，网上智能手机的平均价格预计将上涨18%。

Counterpoint research分析师安西卡・贾恩(Anshika Jain)指出，与去年相比，今年的大规模销售“将主要受到在线渠道各个价位大量智能手机的推出的驱动……。”“Flipkart独家销售的智能手机数量最多，因此能够为买家提供更多的选择，有望在销量上领先于竞争对手。”

然而，亚马逊也不甘落后。贾恩说道，“它看起来很强大，因为它有提供高端的智能手机产品，如包括OnePlus 6T在内的即将推出的产品，通过Prime会员服务也能够不断提升用户粘性，给他们带来更多的价值。”此外，该公司还为高端产品提供了一些令人心动的大幅折扣优惠。例如，三星的旗舰机Galaxy S9在亚马逊上的价格为4.299万卢比(约合578美元)，较此前6.25万卢比的零售价大幅下调。

中国厂商的狂欢时间

带动Flipkart和亚马逊平台智能手机销售的主要是小米、OnePlus和荣耀等中国智能手机品牌。

“总体而言，中国厂商在印度智能手机市场的合计份额处于增长，而印度国内厂商的份额则大幅下降。三星、松下和华硕等一些全球厂商都参与这一市场，但它们的销量非常有限。”IDC的辛格指出，“中国厂商也将积极参与这个节日购物季。”

Counterpoint的数据显示，小米将领跑该市场，占据智能手机在线销售市场的半壁江山以上。

图：在印度两大电商平台Flipkart和亚马逊上，小米均是最畅销的智能手机品牌。

Counterpoint表示，在今年10月的网售手机当中，将有70%以上来自中国大陆。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217519-1.html

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