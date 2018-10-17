AI学会了筛选胚胎：能有效提升体外受精成功率

（原标题：ARTIFICIAL INTELLIGENCE BOOSTS CHANCES OF SUCCESSFUL IVF, STUDY CLAIMS）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月13日消息，据美国《新闻周刊》报道，研究人员已经打造出一种人工智能设备，能够帮助医生们以高达85%的准确率从试管受精治疗中筛选出健康胚胎。

这项新技术是由伦敦帝国理工学院和美国康奈尔大学的专家研发的，它能够借助延时摄影技术对孵化器中的胚胎质量进行预测。医务人员也能够借助这项新技术增加胚胎孕育的成功几率。

据英国《镜报》报道，研究人员借助纽约的超级计算机“野兽”对1万多个胚胎的5万多张照片进行了分析，以此了解胚胎正常发育背后的关键因素，以此判定哪些胚胎很可能正常孕育，哪些很可能成为死胎。

据英国《每日邮报》报道，在一项以328张胚胎图片为测试样本的试验中，这台AI设备能够识别出280个已经正常孕育的胚胎。这项研究的主要作者，康奈尔大学胚胎学副教授Nikica Zaninovic称，这台设备筛选的准确率远超过人类。

Zaninovic对《镜报》称：“如果人工智能能够对正常的胚胎和拥有异常染色体的胚胎进行区分，那么就会减少流产和死胎率，这也是我们进行这项研究的真正原因。这项研究也是一个全新的领域，而且85%的准确率是非常高的。”

这位胚胎学专家称，这样的AI技术或许能够在未来5年内进入临床应用，而且借助AI工具能够让35岁以下没有潜在健康问题的女性在接受试管受精治疗时，从50%的成功率提升到70%。

英国谢菲尔德大学的一位生育专家Allan Pacey对英国《电讯报》称：“延时摄影技术在临床上已经应用了许多年，但是可预测的数据带来的成功希望更大。利用人工智能技术对延时摄影进行数据收集是非常不错的想法，因为它有可能发现人眼无法观察到的模式和算法。”

这位研究人员在写给《新闻周刊》的一篇新闻稿中声称：“我们这种处理数据的方法为我们带来了一种评估和鉴定胚胎质量的新方法，这种方法很可能增加人们成功怀孕的几率。”（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217521-1.html

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