特斯拉Q4前两周生产7400辆Model 3 申请龙舌兰酒商标

（原标题：特斯拉迎来两大喜事：第四季度前两周生产7400辆Model 3 申请龙舌兰酒商标）

科技传媒网讯 网易科技新闻10月13日消息，据CNBC报道，对美国电动汽车公司特斯拉来说，其首席执行官伊隆・马斯克（Elon Musk）引发私有化风波已经接近尘埃落定，让投资者、股东以及车主们都松了口气。更令人感到欣慰的是，特斯拉今天迎来了两个好消息：一是其Model 3产量在第四季度前两周达到7400辆，二是该公司正式提交了自家品牌龙舌兰酒的商标申请。

特斯拉无法持续维持产量激增的日子似乎已经结束，因为这家汽车制造商第四季度前两周的产量超过11500辆，其中包括7000多辆Model 3。上个季度密切追踪特斯拉的生产情况显示，该公司生产了8万多辆汽车，其中包括5.3万辆Model 3，这是其有史以来产量最高的一个季度。

和往常一样，特斯拉本季度表现同样强劲，但上周的表现尤其强劲，生产了5300辆Model 3，创下了这家汽车制造商的新纪录。每个人都在问，特斯拉在第三季度之后能否继续保持高产量，答案似乎大多是肯定的。一位熟悉特斯拉生产情况的可靠消息人士表示，截至第四季度今天早些时候，特斯拉生产了约11500辆汽车(包括Model S、Model X和Model 3)，其中Model 3约为7400辆。

这意味着特斯拉成功地将Model 3的产量维持在接近每周5000辆的水平，尽管预计第四季度之初产量会出现放缓。特斯拉尚未发布第四季度的生产和交付预期目标，但该公司已表示，计划在整个季度提高Model 3的产量，因此可以预计其产量至少会有小幅增长。

除了提高电动汽车产量这个主要任务外，马斯克也不忘搞“副业”。今年早些时候，马斯克在社交媒体上开玩笑说，计划推出特斯拉品牌的龙舌兰酒。现在，该公司正式向美国专利商标局提交了“Teslaquila”的商标申请，囊括“蒸馏龙舌兰酒”和“蒸馏蓝龙舌兰酒”。

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Teslaquila最初是在愚人节恶作剧中出现的，马斯克在Twitter上说他的电动汽车公司要破产了，他被发现“与一辆特斯拉Model 3撞在一起，周围都是Teslaquila的酒瓶”。几天后，他又在Instagram上发布了一张照片，照片上是一个龙舌兰酒瓶，上面贴着Teslaquila的标签。

特斯拉的代表没有立即回应记者的置评请求。虽然不能保证特斯拉品牌的龙舌兰酒会上市，但特斯拉公司已经为Teslaquila申请了“使用意向商标”，这意味着特斯拉目前没有使用这种商标，但它“有意”在未来使用。此外，特斯拉似乎早在4月份就在牙买加申请了这一商标。

由于特斯拉在美国的申请是在其国外申请的6个月内提交的，美国专利商标局将使用首次提交的国外申请日期作为美国申请的提交日期。这可以为特斯拉提供一个主要的优势，因为它提供了尽可能早的注册日期。换句话说，如果其他申请者在那个日期之后提交了类似的申请，他们将被拒绝接受。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217522-1.html

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