谷歌将建跨大西洋海底电缆 2020年投入使用

科技传媒网讯 网易科技新闻10月13日消息，据路透社报道，法国电信运营商Orange和谷歌在周五宣布，双方已经建立了合作伙伴关系，以开展连接法国和美国的跨大西洋海底电缆项目。

这个名为Dunant的项目7月份由谷歌宣布，它将成为15年来连接美国和法国的第一条新型海底电缆。这也是对大西洋两岸对高速连接的需求快速增长的回应。

Orange表示，正是由于有了这种合作伙伴关系，Orange公司将更好地支持欧洲和美国的消费者和企业客户的需要。

这条长达6,600公里的线缆计划于2020年投入使用，Orange表示它将在法国大西洋沿岸建造接入站并提供陆地线缆连接。

Dunant是谷歌基础设施投资计划的一部分。其中还包括Curie（居里）项目，这是第一条连接智利和洛杉矶的私人洲际电缆。（马克克）

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