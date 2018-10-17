美国国会报告：NASA每项太空任务都要搜索外星生命！

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月13日消息，据美国生活科学网站报道，研究人员在最新一份研究报告中称，搜索外星生命迹象应当成为未来美国宇航局每项任务的一部分。

10月10日，由美国国会授权17位科学家撰写的这篇研究报告通过国家科学、工程和医学研究院(NASEM)进行发布，报告强调指出，天体生物学非常重要，我们应当研究生命如何在地球起源，以及生命形式如何在宇宙其它地方进化发展，关于探索外星生命的研究将贯穿在美国宇航局所有太空任务的每一个阶段。从开始和概念化，到计划、发展，再到运作。

为什么是现在呢？研究作者在简报中指出，近年来，天体物理学家已经发现了数千颗地外行星，生物学家们正在对地球生命复杂性和多样性提出新的诠释观点。这些发现进一步增强了生命可能生存地外星球的可能性，因此所有太空探索任务都应该结合科学技术搜寻外星生物的踪迹。

美国华盛顿卡内基研究所天文学家阿兰・博思(Alan Boss)在这份简报中称，当前我们观测到宇宙中的行星数量比之前更多，美国宇航局开普勒任务现已证实2300多颗系外行星，据统计大约每10颗恒星中潜在6颗类地系外行星。

博思解释说：“已知系外行星的数量之多，为探索发现生物信号提供重要线索，某些地外化学标记可揭示生命存在的迹象。”

这份研究报告指出，天体生物学涵盖了一系列科学学科，例如：物理、化学、生物、天文和行星科学。多门学科结合在一起，这些领域的专业知识将有助于拼凑出生命如何从地球之外其它星球进化形成，以及该领域的进化发展，尤其是近3年以来，美国宇航局提出新的策略，强化了太空任务中探索天体生物学的重要性。

在这份报告中，科学家们建议美国宇航局快速开发探测微生物技术，理由是当前缺乏一种能够飞行至遥远星球测量元素、矿物和有机物成分的“飞行准备仪器”。

同时，该报告还指出，抑制星光的直接成像系统可以在太阳系之外进行使用，从而更好地探测那些可能环绕恒星运行的行星生物特征。同时，美国宇航局还计划执行更多的太空任务，在系外行星(岩石、冰冷或者海洋星球)寻找地下生命迹象。

然而，在太阳系内或者数光年之外，寻找外星邻居的努力将不单纯依靠技术。促进与国际太空机构和商业太空公司的技术合作，将对美国宇航局发展和实现技术资源十分重要，像这样的合作关系“很可能迅速推进人类对地外生命的探索进程”。（卡麦拉）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217525-1.html

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