亚马逊申请新专利 可读取用户情绪发定向广告

(原标题:Amazon's Echo May Be Able To Read Your Emotions )

科技传媒网讯 网易科技新闻10月13日消息,据大西洋月刊报道,亚马逊已经申请了一项新技术专利,该技术将使用其智能语音助手Alexa监控用户情绪,分析用户智能音箱指令的音高和音量,并根据用户的“感觉”做出反应。

正如专利中描述的那样,Alexa可能会识别出“快乐、高兴、愤怒、悲伤、烦躁、恐惧、厌恶、厌倦或压力”等情绪,并对相应指令做出回应,包括提供“具有高度针对性的音频内容,比如音频广告或促销”。

图:两个亚马逊智能音箱Echo

当然,技术专利并不等于产品,但它们可以让人们了解该公司正在开发的新兴技术。最新专利暗示,亚马逊可能在其产品系列中嵌入动态定向广告。

这项专利列举了一个例子:如果你告诉Alexa自己饿了,她就能从你声音里判断出你当时的身体状态。然后她可能问你是否想要喝鸡汤,或者她可会问你“与特定广告商有关的”问题。也许Panera(连锁店)想向你介绍他们的汤。

定向广告传统上依赖于人口统计数据:化妆品主要针对女性,烤肉针对男性;痤疮药物针对年轻人,心脏药物针对老年人。从那以后,算法分析取得了更大进展,广告商甚至可以专门瞄准25岁以下的单亲妈妈,或者40岁以上的美国西海岸民主党人。

这些类别基本上是静态的。但如果亚马逊有新产品可以不断地监视我们,并对每一个转变作出回应,我们与其设备的交流会变得更加自然和流畅。

届时,这些设备不仅基于我们是谁,还会基于我们在任何给定时刻是谁做出回应,这对广告商来说意味着更大的机会。

大多数时候,我(本文作者西德尼·福塞尔(Sidney Fussell))对买歌手恩雅(Enya)的专辑不感兴趣。但在和爱人发了几条情绪化的短信,并且立即泪流满面后,我很可能会同意去买。

我可能不会经常去Panera,但是如果在我感到饥饿或难受,而有人此时给出建议时,也许我会去。

亚马逊并不是唯一一家充分利用这些“情感窗口”的科技公司。谷歌也有类似的专利,它可以增加检测负面情绪的设备,然后自动给出建议。

IBM有一款能够帮助搜索引擎基于用户“当前情绪状态”反馈搜索结果的软件。比如搜索“好的播客”、“足球”或“附近事件,它将基于用户的心情给出不同结果,心情通常可通过面部识别摄像头、扫描用户的心率或脑电波作出判断。

与此同时,Spotify已经在尝试一种全新的动态情感追踪技术。从2014年开始,它开始将播放列表与不同的情绪和事件联系起来,并根据这些关联向公司出售广告空间。

以伤感主题为中心的播放列表可能是情感混乱的标志,因此它会推荐与悲伤相关的产品,比如冰激凌、纸巾。更多嘻哈音乐的播放列表可能会附带有“街区聚会”协会,而Spotify也会为这样的列表推荐烧烤酱公司的广告。

分析的目的是销售产品。我们每个人都有几十个市场类别组成,动态的情绪追踪提高了赌注:现在我们是稳定(性别、年龄、居住地)和变化(心理和情绪状态)类别的集合体,这些设备渴望听到关于我们的一切。(小小)

