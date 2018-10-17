　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

新iPhone XS所存在缺陷正在让苹果声誉受损

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-17 19:01

新iPhone XS所存在缺陷正在让苹果声誉受损,苹果 新iphone iphone ios xs

科技传媒网讯 网易科技新闻10月13日消息，据国外媒体报道，很早之前，苹果就宣称其产品“就是好用”。随着iOS 12、iPhone XS和iPhone XS Max出现问题的增多，苹果的“就是好用”这一声誉，可能在消费者心目中正悄悄退色。

一款有缺陷的产品，烦人的地方或许首先表现在软件方面。当向公众推出一款手机时，其中会有些神秘的软件配置产生错误，这是意料之中的事情。这就是每个现代软件平台后来都会被投入大量资金，用以开发补丁和更新程程序以让用户下载进行升级的原因。

存在的问题会让我们感觉到软件关键部分或硬件的运行受到影响。苹果发布iOS 12以及推出硬件iPhone XS和XS Max，就是在努力解决这样的问题。以电池充电问题为例，iPhone无法在待机状态时通过电缆线充电。不过，这个问题现已经在IOS 12.0.1中得到了解决。

这已经不是苹果产品中存在的唯一缺陷。诸如存在的iPhone X显示屏的显示缺陷，扬声器中断，iMessage会话线程问题，音频应用程序无法保存编辑过的音频等。

在史蒂夫?乔布斯(Steve Jobs)时期，苹果总是能够在质量阶梯上迈出关键一步，让存在的缺陷得到解决，并且能够给消费者提供神奇的体验。但是现在，这种体验正在发生改变。尽管这样的缺陷对苹果产品质量整体形象影响有限，但这正在损害苹果的声誉。

产生这些缺陷的原因，是苹果质量部门员工力量被消减，或是执行了较低的标准，还是可利用资源无法满足测试要求，这些都无法得知。不过对于消费者来说，这些都不是重要的，重要的是著名的苹果可靠性不再是可以指望的了。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217527-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:苹果iphoneiOS新iPhonexs

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

Uber CEO等商业大佬拒绝到沙特参加投资会议

Uber CEO等商业大佬拒绝到沙特参加投资会议,沙特 优步 领事馆 khosrowshahi

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS