新iPhone XS所存在缺陷正在让苹果声誉受损

科技传媒网讯 网易科技新闻10月13日消息，据国外媒体报道，很早之前，苹果就宣称其产品“就是好用”。随着iOS 12、iPhone XS和iPhone XS Max出现问题的增多，苹果的“就是好用”这一声誉，可能在消费者心目中正悄悄退色。

一款有缺陷的产品，烦人的地方或许首先表现在软件方面。当向公众推出一款手机时，其中会有些神秘的软件配置产生错误，这是意料之中的事情。这就是每个现代软件平台后来都会被投入大量资金，用以开发补丁和更新程程序以让用户下载进行升级的原因。

存在的问题会让我们感觉到软件关键部分或硬件的运行受到影响。苹果发布iOS 12以及推出硬件iPhone XS和XS Max，就是在努力解决这样的问题。以电池充电问题为例，iPhone无法在待机状态时通过电缆线充电。不过，这个问题现已经在IOS 12.0.1中得到了解决。

这已经不是苹果产品中存在的唯一缺陷。诸如存在的iPhone X显示屏的显示缺陷，扬声器中断，iMessage会话线程问题，音频应用程序无法保存编辑过的音频等。

在史蒂夫?乔布斯(Steve Jobs)时期，苹果总是能够在质量阶梯上迈出关键一步，让存在的缺陷得到解决，并且能够给消费者提供神奇的体验。但是现在，这种体验正在发生改变。尽管这样的缺陷对苹果产品质量整体形象影响有限，但这正在损害苹果的声誉。

产生这些缺陷的原因，是苹果质量部门员工力量被消减，或是执行了较低的标准，还是可利用资源无法满足测试要求，这些都无法得知。不过对于消费者来说，这些都不是重要的，重要的是著名的苹果可靠性不再是可以指望的了。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217527-1.html

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