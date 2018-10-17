欧盟酝酿通过反不公平竞争新法案 亚马逊谷歌等或受伤

科技传媒网讯 网易科技新闻10月13日消息，据国外媒体报道，亚马逊、谷歌等在线服务供应商面临的威胁，可能不仅仅是欧盟的反垄断审查，此前欧盟一位重要议员宣布了旨在限制在线集市平台利用商家数据来促进自已品牌产品销售的提议。

为了确保谷歌、亚马逊和苹果等科技巨头与传统企业之间的公平竞争环境，欧盟委员会今年4月份提出了防止不公平商业行为的规则草案。

该提案特别针对应用商店、搜索引擎、电子商务网站和酒店预订网站。

为了确保该提案成为立法，欧洲议会的立法者们已经提出了大约680项修正意见来丰富和提高这个草案。

其中关键点是日前由欧洲议会中间偏左派议员、丹麦人克里斯特尔?舒尔德莫斯（Christel Schaldemose）提出的一项提议，该提议要求欧洲竞争事务专员玛格丽特?维斯特格(Margrethe Vestager)主持下的竞争事务委员会，在12月6日对提出的防止不公平商业行为的规则修正草案进行表决。

维斯特格上月表示，她正在收集有关亚马逊是否以损害竞争的方式使用商家数据的信息。她的权力在于是否能够对这样的损害竞争行为处以罚款。舒尔德莫斯的提议如果被接受，其影响将更深远，因为立法将适用于所有公司，无论它们的市场实力如何。

舒尔德莫斯提出的修正意见，要求欧盟和其他地方的反垄断监管机构对兼有双重角色者展开调查。这里所述的双重角色者，指的是既是提供以在线中介服务的集市平台的运营者，同时又在自己平台上出售自己的产品而与其它商家展开竞争。

该修正草案内容表示，“为了确保公平，未经商家同意，在线中介服务提供商不得为了商业目的，向第三方(包括在其自己的公司结构内)披露商家交易产生的数据。”

议员们还希望这些规则条款适用于语音辅助或虚拟助手服务，比如亚马逊的Alexa、苹果的Siri和谷歌的Google Assistant，因为它们越来越受欢迎。

欧盟竞争事务委员会投票表决通过一周后，舒尔德莫斯将寻求欧盟议会的批准。在提案成为法律之前，欧盟议会需要与欧盟委员会和欧盟国家达成共同立场。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217529-1.html

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