最低时薪涨到15美元是好事?亚马逊蓝领很愤怒

(原标题:Why Some Amazon Workers Are Fuming About Their Raise)

在明尼阿波利斯附近的亚马逊仓库工作的凯蒂·伊伯表示,公司被大肆渲染的加薪实际上可能会让她蒙受损失,因为她将失去奖金和股票奖励。

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月14日消息,《纽约时报》发布文章称,月初亚马逊因给仓库工人提供最低时薪而受到赞扬,但事实上,部分员工对于新变动感到十分不满,因为月度奖金和股票奖励将被取消,他们的总薪酬可能反而会缩水。

以下是文章主要内容:

上周,亚马逊负责运营的高级副总裁戴夫·克拉克(Dave Clark)站在洛杉矶附近一个仓库的梯子上,向员工宣布亚马逊将为其庞大的蓝领工人队伍加薪。

当他说“亚马逊新的最低工资标准是每小时15美元”时,现场随即响起了持续10多秒钟的欢呼声和击掌声。

克拉克在Twitter上发布了该大会的视频,如今该视频的浏览量已经超过了40万次。曾多次批评亚马逊对待员工的方式的参议员伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)赞扬了该公司的此次加薪,并分享了这段视频,为其增加了50万次观看量。

但在美国各地的亚马逊仓库里,许多供职已久的工人却非常气愤,因为从他们迄今收到的信息来看,他们最终可能反而少赚几千美元。

是的,亚马逊将要涨薪,此举将会让很多的员工受益。但与此同时,它也将不再发放新的股票奖励和月度奖金。一些工人认为,这意味着他们的总薪酬将会缩水。

亚马逊能找到弥补这一缺口的办法吗?华盛顿政府将会密切关注。周四,来自佛蒙特州的桑德斯致信负责亚马逊公共政策的杰伊·卡尼(Jay Carney),“要求亚马逊确认会获得股票奖励的员工(那些供职两年或以上的员工)的总薪酬将如何受到最近的变动的影响。”。

《纽约时报》采访了在从德克萨斯州到肯塔基州的美国各地的大约6名亚马逊员工,并在Facebook上浏览了大量员工的讨论。所有的工人都分享了他们的工资单,但是很少有人允许使用其姓名。

各执一词

在明尼阿波利斯附近,上夜班的凯蒂·伊伯(Katy Iber)在亚马逊(Amazon)的一个仓库负责处理退货事宜。她所在的地区劳动力市场很紧张,因而她的时薪已经超过了15美元。

周四,在她开始上夜班的第一天(也就是宣布加薪后她的第一个工作日),在“全体员工”会议上,她得知亚马逊将把每小时最低工资标准提高1美元。

但该公司还取消了月度出勤率和生产率奖励,即所谓的可变薪酬计划(VCP)。她将不再被授予价值不菲的亚马逊股票。她说,那意味着她赚的钱会变少。

在伊伯看来,该公司似乎在说:“谢谢,即将进入假日购物季我们很感激有你。但我们能给你的钱少了。”《纽约时报》是通过组织东非工人的非营利组织阿伍德中心(Awood Center)联系到伊伯的。

亚马逊在一份声明中坚称,时薪的提高“要超过逐步取消”股票奖励和激励奖金带来的损失。该公司指出,传统的加薪来得“更直接、更可预测”。

亚马逊称超过25万名员工和另外10万名季节性工人将受益于此次薪资调整,并宣布也将对英国工人实施类似的调整。德意志银行(Deutsche Bank)估计,亚马逊的加薪幅度“不到其2019年预期收入的1%”。

对许多工人来说,包括那些兼职工作的,没有资格获得股票和奖金的人,基本工资的提高肯定会让他们能够赚到更多的钱。

亚马逊的高管表示,下周他们将调整部分员工的薪酬,以确保员工不会因为这些变动而蒙受损失。

一些员工所认为的他们的总薪酬与该公司认为他们会得到的薪酬之间的差异,可能也归结于会计准则。亚马逊指出,如果员工在2018年获得了两年前授予的股票,那么从法律上讲,这属于今年的报酬。但一些员工认为,那属于对两年前的工作的报酬。

这种差异——无论是由于沟通不畅,还是由于员工获得的信息不完整——在美国各地的亚马逊仓储中心中引起了不小的反响,尤其是在任职时间较长的员工当中。

两项报酬计划即将结束

争议的焦点在于将于11月1日结束的两项报酬计划。第一个是可变薪酬计划,该类薪酬每月发放一次。该公司为员工提供4%的出勤率奖金,如果员工所在的大楼达到了特定的生产目标,还可以额外获得4%的奖金。

伊伯说道,她的仓库里有人在白板上写上“恢复可变薪酬计划!!!!”。亚马逊鼓励员工通过该白板提出反馈意见,与管理层沟通。

在假日季前后的三个月里,那些奖金会翻一倍,这意味着员工可在正常工资的基础上多赚16%。

第二项报酬计划每年向员工发放亚马逊股票。如果两年后他们还在公司工作,他们就可以保留股份。最近,员工获得了两股股票,按亚马逊当前的市值计算,两股总计价值约3725美元。新变动实施以后,工人们可以保留前几年发放的股票,但不会获得新股票。

伊伯提供的文件显示,8月份她的奖金为每小时1.28美元。在假日季前后的三个月里,这个数字可能会超过每小时2.5美元,涨幅远远超过她的基本时薪1美元的增幅。

再将股票奖励取消考虑进来的话,她就更加失落了。她将保留旧股票,但不会获得新的股票。

员工们非常愤怒

《纽约时报》看到的页面截图显示,在一个广受亚马逊员工欢迎的Facebook群组中,他们对这些变动感到十分愤怒。

在亚马逊宣布最低时薪提高到15美元的当天,群组了涌现了大量宣泄不满情绪的负面帖子。一位管理员写道,她已经删除了这些帖子,并恳请员工给西雅图的公司办公室写信,而不是在网上发泄。

有人发帖写道,她的同事们正在考虑在感恩节后的“黑色星期五”(Black Friday)这一重大购物日进行罢工。还有人说,他们对股票报酬所带来的归属感丧失感到难过。

员工们表示,变动的时机恰恰就是奖金在假日购物季翻倍之时,这刺痛了他们。伊伯说,一位同事告诉她,他后悔偿还了一些信用卡债务,因为他预计会有额外的假日季奖金。他担心如果没有额外的假日季报酬,他将无法支付每月的生活账单。

伊伯深有同感。去年,她利用假日季奖金支付其阁楼的隔热费用。她本打算今年买一个新的热水器,但现在她推迟购买了。她说,她会等到热水器用坏了,再用信用卡支付修理费用。(乐邦)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217532-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm