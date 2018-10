研究人员实验室培育人造眼睛,揭开子宫中色觉发育之谜

(原标题:Lab-grown eyes explain how a baby's vision develops in the womb)

科技传媒网讯 网易科技新闻10月14日消息,为了了解人类如何形成色觉,约翰霍普金斯大学的研究人员已经在实验室中培育出了人造眼睛。尽管这种干细胞发展而成的“类器官”看起来不像眼睛,但它们与我们人类的眼睛有着非常相似的生长方式。

借助CRISPR技术来操控甲状腺激素水平,研究人员在研究中成功关闭了人造眼睛中绿色和红色探测细胞的生长。这一研究结果能够让我们更深入的了解人类如何形成色觉,而且有可能在未来帮助医生们治疗失明症状。

直接研究色觉是非常困难的,因为从人的眼睛中获取活体组织样本就是一种挑战。一种全新而且痛苦较少的取样方式就是使用类器官,这种类器官是在实验室中使用干细胞直接培育出来的器官。

约翰霍普金斯大学的发展生物学家Robert Johnston称:“我们对其进行的所有检查结果都表明它看起来就像一颗正常发育的眼睛,唯一不同的是它是在实验室的盘子中培育的。这样我们就拥有了一个模型系统,从而避免对人类进行直接的研究。”

研究团队首先培育出了具有正常三色色觉的人造眼睛。他们留意到蓝色感知细胞会首先发育,接下来是红色和绿色细胞。研究人员猜测到底是什么导致它们具备了不同的色彩敏感性。研究论文的作者,毕业生Kiara Eldred称:“色觉让我们与其它大多数哺乳动物区分开来。我们的研究想要真正试图了解这些细胞如何给予我们人类特殊的视觉。”

长期以来,研究人员一直怀疑甲状腺激素影响着视网膜中红、绿、蓝三种色彩识别视锥细胞的形成。借助CRISPR技术,约翰霍普金斯大学的研究人员关闭了一些人造眼睛中的甲状腺激素受体,这些类器官就会只产生对蓝色敏感的细胞。在蓝色敏感细胞产生前,当研究人员在人造眼睛中增加甲状腺激素时,这些类器官中就会只产生红色和绿色视锥细胞。

这些发现进一步证实了子宫中色觉发育会受到影响,而且早产儿会因为得不到足够的甲状腺激素拥有更高的视觉障碍风险。Eldred称:“如果我们能够回答什么决定了细胞的命运,我们就更接近于恢复光受体受损人群的色觉。”研究团队未来想要对黄斑进行研究,并且为黄斑变性找到临床治疗方法,因为这一病变是人类致盲的主要原因之一。(过客)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217533-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm