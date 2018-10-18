苹果抱怨澳政府新法案，坚持原则不设产品后门

（原标题：Apple fires back at Australian encryption bill）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月14日消息，在写给澳大利亚政府一封长达7页的信件中，苹果公司对澳大利亚提出的反加密法案提出了抗议。苹果公司声称，这一法案会增加网络安全的关注点而且赋予政府滥用用户隐私的权利。

苹果公司提出：“我们支持澳政府坚持不削弱数据加密，或者不强迫供应商在产品中设置系统后门的叙述性意向。”苹果公司从六个方面对澳大利亚的这一法案提出了抱怨：

1、可能弱化网络安全和数据加密的过分强大的权利；

2、缺乏恰当、独立的司法监管；

3、技术要求都是建立在政府合理性和实用性的主观角度上；

4、史无前例的侦听需求；

5、多余而且令人窒息的安全授权；

6、治外法权和其全球影响。

苹果对于后门程序的抱怨并非是新出现的，而且他们与后门程序之间的持久斗争也是值得注意的。2016年当FBI试图迫使苹果公司解锁圣贝纳迪诺枪手的iPhone时，苹果公司就做出了拒绝。除了涉及到隐私，苹果公司称这类后门程序有可能成为黑客利用的密匙。苹果公司称，这种设置会带来让犯罪分子的工作更简单的巨大风险。越来越强的加密术是防止这种威胁发生的最佳方式。

苹果公司称赞了澳大利亚政府愿意与苹果和其它公司合作的行为，但是却警告称这种法案仍然不太合适。苹果公司称：“我们欣赏政府在拟定这一草案时与苹果和其它公司沟通的行为。虽然我们很乐意提出一些改善这项立法的建议，但是不可忽视的是这项草案关于加密和安全的规定仍然模棱两可。”（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217534-1.html

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