Uber CEO等商业大佬拒绝到沙特参加投资会议

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月14日消息,优步首席执行官Dara Khosrowshahi声称,源于一位记者失踪引发的安全担忧,他将退出在沙特阿拉伯那场备受瞩目的投资会议。Khosrowshahi在写给美国全国广播财经频道(CNBC)的一份官方声明中称,他将不会出席利雅得的那场未来投资会议。这场会议已经被誉为“沙漠中的达沃斯论坛”,有点类似于瑞士的达沃斯世界经济论坛年度会议。

在Khosrowshahi之前已经有越来越多的商业大亨出于安全考虑决定远离沙特阿拉伯。此前有报道称一位《华盛顿邮报》的专栏记者、沙特政权的批判家Jamal Khashoggi已经进入了位于伊斯坦布尔的沙特领事馆,但是却再也没有露面。

维珍银河集团创始人Richard Branson、《洛杉矶时报》的拥有者Patrick Soon-Shiong、美国在线的合创者Steve Case和《赫芬顿邮报》的合创者Arianna Huffington都声称不会参加这一会议。

Khashoggi被沙特特工杀死在领事馆的报道让人们的恐惧不断增加。华盛顿邮报周四的一篇报道称,土耳其通知美国称已经掌握了Khashoggi在领事馆内被杀害的音频和视频证据。沙特阿拉伯则矢口否认与Khashoggi的失踪有关。

Khosrowshahi在写给CNBC的声明中称:“关于Jamal Khashoggi的报道让我感到不安,除非真相大白于天下,否则我不会参加利雅得的投资会议。”Khosrowshahi公开表达对沙特阿拉伯的关注是有着重要意义的,因为沙特的主权财富基金、沙特公共投资基金在2016年向优步投入了35亿美元。而一月份的重大投资也让软银成为优步一位大股东,而软银的许多投资资本都来源于沙特。

Khosrowshahi任职后,优步一直在努力重树自己的形象。而且Khosrowshahi的工作并不轻松,不仅要为公司争取保留在伦敦运作的许可,还要处理亚利桑那州自动驾驶汽车的事故,此外还要应对与Waymo的一场官司。优步预计将在2019年启动首次公开募股,Khosrowshahi上个月时就声称,优步公司正在为明年的上市做着准备。(过客)

