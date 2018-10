铝制旗舰手机已退出历史舞台 但都用玻璃不是好事

(原标题:The age of the aluminum flagship phone is over)

谷歌Pixel 3

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月15日消息,国外媒体The Verge作者Vlad Savov撰文指出,随着谷歌采用全玻璃设计的Pixel 3的发布,铝制旗舰手机的时代画上了句号。随着智能手机市场的成熟,设计的多样性随之丧失。当下,玻璃并非唯一可行的材质选择,业界或许该重新使用诺基亚当年采用的聚碳酸酯。

以下是文章主要内容:

就像候鸟群一样,智能手机制造商往往会成群结队地从一个新趋势转向下一个新趋势。前一刻,你有一个带耳机插孔的铝制iPhone 6S,而下一刻,你看到的是手机市场被iPhone X的各种克隆产品所充斥,它们没有耳机插孔,采用“刘海”设计,摒弃金属机身。最后一个仍然以铝作为机身材料的大品牌是谷歌,而近日,随着拥抱全玻璃设计的Pixel 3和3 XL的发布,该搜索巨头也跟上了行业潮流。现在,铝制旗舰级手机已然彻底退出历史舞台了。

第一批进入市场的铝制智能手机大约诞生于10年前。它们包括2010年HTC的Legend和诺基亚N8。HTC特别大胆地为它的手机设计了一个一体式外壳,效仿了当时苹果著名的MacBook Pro设计。它只在设备的背面留下了几个小的橡胶区域,以便让无线电正常运作,以及SIM卡托盘和存储卡插槽。HTC的Legend也拥有一些我们不再怀念的功能,比如光学触控板、一组笨拙的物理按钮,以及正面底部巨大的“下巴”。至于诺基亚,那个时代采用阳极铝材质的N8和E7手机仍然是标志性的设计,后者还配备可弹出的实体键盘。

HTC Legend

我想,我之所以为此而感伤,一定程度上是因为智能手机市场的成熟必然伴随着多样性的丧失。随着iPhone成为一个文化符号,影响力远远超出科技行业范畴,它还承担起了定义智能手机外观和手感的流行理念的重任。正当各家厂商似乎都愿意追随苹果的一举一动,不管后者做什么都会跟进,两家韩国厂商三星和LG依旧不为所动,坚持保留旗下旗舰级智能手机的耳机接口,却成了一项小小的革命性举动。

2017年,苹果放弃了它的铝制iPhone设计,推出了玻璃外壳的iPhone X和iPhone 8。我曾说过,这种变化的原因,既在于区别于竞争对手,也在于用不同的生产材料开辟更多的技术可能性。早在iPhone 6S发布的时候,苹果的竞争对手就已经完善了它们自己的铝合金机身设计,在外观、手感和制造质量上能够做到与苹果几乎毫无二致。如果苹果想要保持iPhone的独特性,让它不同凡响,就必须做出改变。如果要提供无线充电功能,就必须得放弃金属机身。三星自Galaxy S6以来就一直在提供无线充电技术。

没用多久,所有人都加入了“玻璃后背”的潮流。有的厂商抢先苹果一步,有的则是在它之后跟上这股潮流,但时至今日,手机行业的所有大品牌都在提供采用玻璃后背的旗舰机,不管是三星S9或者Note 9,HTC U12 Plus,摩托罗拉Z3,索尼Xperia XZ3,OnePlus 6,小米Mi Mix 2,LG V40,还是华为P20 Pro。又或者是谷歌全新发布的Pixel 3。

我认为,手机的正面和背面均采用玻璃的问题看似没什么,但其实很关键。玻璃是易碎的,正面背面都使用玻璃显然会增加设备的易碎性。我那部可信赖的Pixel 2 XL(Pixel 3采用铝制材质的前代产品)因为我的粗心大意而无数次摔下,所以它上面有无数的刮痕和小裂缝。我相信,换作是正背面都是玻璃的设备的话,摔那么多次肯定会被摔得粉碎。我那部Xperia Z5上那块漂亮而精致的磨砂玻璃已经碎了,尽管它没有摔过,我也没有操作不当。对于任何由人来操控、不完美的东西,玻璃总是一种设计上的妥协。

黑色版Pixel 3背面的划痕

谷歌近日首次展示的Pixel 3设备已经显示出相当容易刮伤的迹象,尤其是黑色版本。科技网站Ars Technica的罗恩·阿马德奥(Ron Amadeo)注意到,他的评测设备已经出现了磨损。YouTube主播马克斯·布朗利(Marques Brownlee)称,“在开箱后几分钟内该款手机就出现了几处轻微划痕。”我还在谷歌的伦敦活动上看到了多部演示用的Pixel 3的哑光黑色玻璃背面出现了磨损。我不确定Pixel 3的白色和其它颜色的版本也存在同样的问题,所以也有可能只是黑色版Pixel 3玻璃上的涂层在脱落,但该问题确实很快就会毁掉你漂亮而昂贵的新手机。

诺基亚Lumia 800

手机行业中似乎没有人会问这样一个问题:用聚碳酸酯怎么样?我无法忘却我第一次使用诺基亚N9时的那种奢华感觉。它是一款短寿命的MeeGo智能手机,由厚厚的枕头状聚碳酸酯板制成,色彩艳丽,且十分符合人体工程学。诺基亚后来在其Windows Phone手机Lumia 800和其他的设备上继续沿用了这种设计,每个接触过这些手机的人都印象深刻。Windows Phone平台的失败连累那种设计淡出人们的视野,自那以后,似乎没有哪家公司有兴趣重新采用它。

我恰恰认为消费者对此感兴趣。让你的任何一个朋友从一个光滑、易碎且容易沾上指纹的玻璃外壳和哑光、彩色且耐用的聚碳酸酯外壳中选一个,我想他们中的大多数人都会选择后者。聚碳酸酯对无线电波来说就像玻璃一样通透。虽然塑料可能会显得很廉价,但如果制造精良,效果不一定比玻璃差,比如诺基亚过去采用的那种。

我完全不介意告别金属智能手机。虽说手机外壳材质确实不能影响通话,但整个手机行业都认定玻璃是唯一的替代材质,却让我感到十分失望。玻璃远非完美的解决方案,手机制造商不应该接受这样的解决方案,我希望2019年能带回一些设计多样性。过往,正是因为设计的多样性,手机让人一看就觉得非常兴奋。(乐邦)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217537-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm