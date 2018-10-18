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铝制旗舰手机已退出历史舞台 但都用玻璃不是好事

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-18 07:01

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（原标题：The age of the aluminum flagship phone is over）

铝制旗舰手机已退出历史舞台 但都用玻璃不是好事

谷歌Pixel 3

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月15日消息，国外媒体The Verge作者Vlad Savov撰文指出，随着谷歌采用全玻璃设计的Pixel 3的发布，铝制旗舰手机的时代画上了句号。随着智能手机市场的成熟，设计的多样性随之丧失。当下，玻璃并非唯一可行的材质选择，业界或许该重新使用诺基亚当年采用的聚碳酸酯

以下是文章主要内容：

就像候鸟群一样，智能手机制造商往往会成群结队地从一个新趋势转向下一个新趋势。前一刻，你有一个带耳机插孔的铝制iPhone 6S，而下一刻，你看到的是手机市场被iPhone X的各种克隆产品所充斥，它们没有耳机插孔，采用“刘海”设计，摒弃金属机身。最后一个仍然以铝作为机身材料的大品牌是谷歌，而近日，随着拥抱全玻璃设计的Pixel 3和3 XL的发布，该搜索巨头也跟上了行业潮流。现在，铝制旗舰级手机已然彻底退出历史舞台了。

第一批进入市场的铝制智能手机大约诞生于10年前。它们包括2010年HTC的Legend和诺基亚N8。HTC特别大胆地为它的手机设计了一个一体式外壳，效仿了当时苹果著名的MacBook Pro设计。它只在设备的背面留下了几个小的橡胶区域，以便让无线电正常运作，以及SIM卡托盘和存储卡插槽。HTC的Legend也拥有一些我们不再怀念的功能，比如光学触控板、一组笨拙的物理按钮，以及正面底部巨大的“下巴”。至于诺基亚，那个时代采用阳极铝材质的N8和E7手机仍然是标志性的设计，后者还配备可弹出的实体键盘。

铝制旗舰手机已退出历史舞台 但都用玻璃不是好事

HTC Legend

我想，我之所以为此而感伤，一定程度上是因为智能手机市场的成熟必然伴随着多样性的丧失。随着iPhone成为一个文化符号，影响力远远超出科技行业范畴，它还承担起了定义智能手机外观和手感的流行理念的重任。正当各家厂商似乎都愿意追随苹果的一举一动，不管后者做什么都会跟进，两家韩国厂商三星和LG依旧不为所动，坚持保留旗下旗舰级智能手机的耳机接口，却成了一项小小的革命性举动。

2017年，苹果放弃了它的铝制iPhone设计，推出了玻璃外壳的iPhone X和iPhone 8。我曾说过，这种变化的原因，既在于区别于竞争对手，也在于用不同的生产材料开辟更多的技术可能性。早在iPhone 6S发布的时候，苹果的竞争对手就已经完善了它们自己的铝合金机身设计，在外观、手感和制造质量上能够做到与苹果几乎毫无二致。如果苹果想要保持iPhone的独特性，让它不同凡响，就必须做出改变。如果要提供无线充电功能，就必须得放弃金属机身。三星自Galaxy S6以来就一直在提供无线充电技术。

没用多久，所有人都加入了“玻璃后背”的潮流。有的厂商抢先苹果一步，有的则是在它之后跟上这股潮流，但时至今日，手机行业的所有大品牌都在提供采用玻璃后背的旗舰机，不管是三星S9或者Note 9，HTC U12 Plus，摩托罗拉Z3，索尼Xperia XZ3，OnePlus 6，小米Mi Mix 2，LG V40，还是华为P20 Pro。又或者是谷歌全新发布的Pixel 3。

我认为，手机的正面和背面均采用玻璃的问题看似没什么，但其实很关键。玻璃是易碎的，正面背面都使用玻璃显然会增加设备的易碎性。我那部可信赖的Pixel 2 XL（Pixel 3采用铝制材质的前代产品）因为我的粗心大意而无数次摔下，所以它上面有无数的刮痕和小裂缝。我相信，换作是正背面都是玻璃的设备的话，摔那么多次肯定会被摔得粉碎。我那部Xperia Z5上那块漂亮而精致的磨砂玻璃已经碎了，尽管它没有摔过，我也没有操作不当。对于任何由人来操控、不完美的东西，玻璃总是一种设计上的妥协。

铝制旗舰手机已退出历史舞台 但都用玻璃不是好事

黑色版Pixel 3背面的划痕

谷歌近日首次展示的Pixel 3设备已经显示出相当容易刮伤的迹象，尤其是黑色版本。科技网站Ars Technica的罗恩・阿马德奥(Ron Amadeo)注意到，他的评测设备已经出现了磨损。YouTube主播马克斯・布朗利(Marques Brownlee)称，“在开箱后几分钟内该款手机就出现了几处轻微划痕。”我还在谷歌的伦敦活动上看到了多部演示用的Pixel 3的哑光黑色玻璃背面出现了磨损。我不确定Pixel 3的白色和其它颜色的版本也存在同样的问题，所以也有可能只是黑色版Pixel 3玻璃上的涂层在脱落，但该问题确实很快就会毁掉你漂亮而昂贵的新手机。

铝制旗舰手机已退出历史舞台 但都用玻璃不是好事

诺基亚Lumia 800

手机行业中似乎没有人会问这样一个问题：用聚碳酸酯怎么样？我无法忘却我第一次使用诺基亚N9时的那种奢华感觉。它是一款短寿命的MeeGo智能手机，由厚厚的枕头状聚碳酸酯板制成，色彩艳丽，且十分符合人体工程学。诺基亚后来在其Windows Phone手机Lumia 800和其他的设备上继续沿用了这种设计，每个接触过这些手机的人都印象深刻。Windows Phone平台的失败连累那种设计淡出人们的视野，自那以后，似乎没有哪家公司有兴趣重新采用它。

我恰恰认为消费者对此感兴趣。让你的任何一个朋友从一个光滑、易碎且容易沾上指纹的玻璃外壳和哑光、彩色且耐用的聚碳酸酯外壳中选一个，我想他们中的大多数人都会选择后者。聚碳酸酯对无线电波来说就像玻璃一样通透。虽然塑料可能会显得很廉价，但如果制造精良，效果不一定比玻璃差，比如诺基亚过去采用的那种。

我完全不介意告别金属智能手机。虽说手机外壳材质确实不能影响通话，但整个手机行业都认定玻璃是唯一的替代材质，却让我感到十分失望。玻璃远非完美的解决方案，手机制造商不应该接受这样的解决方案，我希望2019年能带回一些设计多样性。过往，正是因为设计的多样性，手机让人一看就觉得非常兴奋。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217537-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机智能手机HTC诺基亚聚碳酸酯

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