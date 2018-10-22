寻找最美灯光献礼改革开放 深圳城市照明摄影大赛正式启动

为展示深圳改革开放40周年以来光辉历程、伟大成就，深圳市城市照明学会联合多家单位，启动深圳城市照明摄影大赛，发动广大市民用镜头记录各自见证、参与的城市改革发展重大成就，展示城市光影中的感动瞬间和精彩故事。

导读：为展示深圳改革开放40周年以来光辉历程、伟大成就，深圳市城市照明学会联合多家单位，启动深圳城市照明摄影大赛，发动广大市民用镜头记录各自见证、参与的城市改革发展重大成就，展示城市光影中的感动瞬间和精彩故事。

2018年10月15日下午五时，深圳城市照明摄影大赛启动仪式于福田区市民中心深圳书城内正式举行，在来自市政单位、学会组织、设计机构、工程公司、新闻媒体等近100名嘉宾的共同见证下，启动仪式盛大召开。

本次主题为“寻找最美灯光，献礼改革开放40周年”的深圳城市照明摄影大赛，由深圳市城市照明学会主办，中国照明学会、深圳市灯光环境管 理中心指导，深圳市青年摄影家协会、中国市政工程协会城市照明专业委员会、深圳市城市照明学会新锐设计师专业委员会支持。

活动现场

启动仪式由深圳市城市照明学会-杨成敏执行理事长致欢迎词，杨成敏理事长表示，大赛目的在于记录深圳城市照明真实瞬间，将深圳特色城市夜 间景观、光环境及环保照明的现代理念展示给广大市民，让更多的人对城市灯光了解及熟知。此次摄影大赛也留给各位照明界同仁一份美好的记忆，记录大家用辛勤 汗水、昼夜拼搏所定格的那一刻最美瞬间。

杨成敏-深圳市城市照明学会执行理事长

随后，活动由中国照明学会-窦林平秘书长致辞，窦林平秘书长提到，深圳市在此次全国范围内的城市景观照明建设中特征明显、成绩突出，深切 寄望摄影大赛在后续宣传过程中，进一步提升社会影响力，吸引各界人士深度参与进来，在更广阔的范围内展现城市景观照明的独特魅力。

同时，为让众多行业人士的辛勤劳动成果能够最完整保留，窦林平秘书长提议后期出版的大赛《作品集》，能够更多维度、更深层次地展现城市照明诸多元素及特点，让大家看到最真实、最完整的城市景观照明成果，这将是本届大赛更为深远的社会意义。

窦林平-中国照明学会秘书长

深圳市灯光环境管理中心-黄亚主任在致辞中，首先提到一组数据：深圳市“辉煌新时代”主题灯光表演，从9月28日表演首秀，CCTV东方 时空节目18分钟全过程直播，到全国各地电视台转播，以及各大媒体、网站、微博、微信纷纷转载，截至9月29日9:00时，数据统计共计2034篇相关报 道。同时，公安部经多项监测统计，自9月28号至10月7号共计10天时间，官方统计数据已达到115万人次。

“观众高涨的热情，火爆震撼的场面，作为灯光建设的参与者，我们数年未曾见到过，某种程度也能够说明深圳市民通过灯光表演所获得的满满幸福感。这样的精彩瞬间特别值得被记录下来，这是一件对于城市景观照明行业举足轻重的大事件。”黄亚主任表示。

黄亚-深圳市灯光环境管理中心主任

深圳市城市照明学会-戈金星秘书长对大赛即将出版发行的《深圳城市照明摄影大赛作品集》进行深入解读，戈金星秘书长重点针对活动参与方 式、宣导模式进行介绍。据悉，大赛《作品集》将于12月份正式启动，预计发行数量5万册，将通过向全国市政单位派送，以及实体书店、网上商城、灯光秀现场 销售等方式进行传播。

戈金星-深圳市城市照明学会秘书长

深圳市城市照明学会-徐超鹏副秘书长公布本次深圳城市照明摄影大赛-赛事规则，重点针对参赛对象、作品要求及征集规则进行解释说明。

徐超鹏-深圳市城市照明学会副秘书长

深圳市城市照明学会新锐设计师专委会-谢昕委员作为参赛者代表进行活动发言，他表示将全力准备、积极参与，以此为大赛提供更多高质量参赛作品。

谢昕-深圳市城市照明学会新锐设计师专委会委员

总体而言，本次摄影大赛给全国乃至全世界人民提供了一次展示深圳城市景观照明的机会，这对于推动深圳城市光文化建设，展现新时代深圳全新 城市形象益处颇多。在未来，业界全体同仁也将带着光荣与梦想、责任与使命，继续出发，为实现深圳“国内领先、国际一流”的城市目标奋斗终生！

集体合影

现场采风篇

启动仪式结束，各参赛选手带上无人机、相机、手机等各类型拍摄设备，前往市民中心、华强北商区、人才公园等深圳市景观照明重点区域进行实地采风，以各自的形式进行创作。

集结装备

现场拍摄

特别致谢参与深圳市城市照明摄影大赛【启动仪式】的以下领导及嘉宾:

窦林平 中国照明学会秘书长

黄亚 深圳市灯光中心环境管理中心主任

程宗玉 深圳市名家汇科技股份有限公司董事长

杨成敏 深圳市粤大明智慧照明科技有限公司董事长

戈金星 深圳市城市照明学会秘书长

梁峥 中规院城市规划设计中心主任

徐清流 普莱斯国际照明设计顾问公司主持灯光设计顾问

廖琼凯 中凯照明规划设计（深圳）有限公司设计总裁

索斌 深圳市索氏照明设计事务所有限公司董事长

谢昕 深圳市蓝紫色环境艺术设计工作室设计总监

林少萍 清华同衡规划设计研究院广州办事处设计总监

钟振宗 深圳市灯光中心环境管理中心景观部部长

叶欣 中国照明学会副秘书长

王凯 深圳市凯铭电气照明有限公司董事长

邓辉斌 深圳市华旗源节能科技有限公司董事长

陈文斌 深圳市文业照明实业有限公司董事长

金雪英 深圳市恒明星照明有限公司董事长

彭德林 深圳市城市照明学会监事

徐建平 深圳市名家汇科技股份有限公司总裁

丘蔚 利亚德照明股份有限公司副总裁

王亚伟 深圳市千百辉照明工程有限公司副总经理

肖磊 中建照明有限公司总经理

秦荣 深圳市鑫煌照明科技有限公司董事长

杨军 深圳市俄菲照明有限公司董事长

郭传勇 深圳市银幕光电科技有限公司董事长

肖文娟 广东自由之光照明实业有限公司总经理

谢煜 东莞市领秀光电科技有限公司总经理

陈南君 深圳尚昱光电科技有限公司董事长

黄冬莲 深圳市联嘉祥科技股份有限公司董事长

张启森 深圳市三源彩光电科技有限公司总经理

徐志亮 深圳镭士兰科技有限公司总经理

饶卫东 广州市珠江灯光科技有限公司副总经理

尹子军 深圳特朗达照明股份有限公司总经理

徐超鹏 深圳市城市照明学会副秘书长

郭小燕 深圳市城市照明学会副秘书长

李佳 中山市晋升堂品牌管理有限公司合伙人

党春岳 深圳市千百辉照明工程有限公司设计总监

袁伟铭 深圳市凯铭电气照明有限公司设计负责人

甘今路 深圳市凯铭电气照明有限公司设计总监

王丹青 深圳市名家汇科技股份有限公司设计总监

胡宁 深圳市达特照明股份有限公司设计总监

（备注：以上排名不分先后）

深圳市城市照明学会仍将不遗余力地为各位照明从业者提供更多的交流机会，做好各项会员服务工作，为城市照明行业建设发展持续做出贡献，奋勇前行，直至光辉彼岸！

深圳城市照明摄影大赛征稿启事

大赛规则：

（一）征集时间

2018年10月15日 至 2018年11月15日

（二）参赛对象

国内外专业摄影人士、摄影爱好者

（三）参赛费用

一律免收参赛费；

（四）征集内容

本次大赛摄影作品以“绚丽照明”、“人文照明”、“创新照明”三个方面来呈现，记录深圳城市照明真实的瞬间，将独特的城市夜间景观、良好光环境、环保照明的现代理念展示给广大市民，使更多的人对城市灯光了解和熟知。

（五）赛事规则

a、摄影作品必须由参赛者本人拍摄。参赛者一旦提交作品，则表示承诺：参赛作品由本人独立完成，本人对作品拥有完整的版权、著作权或授权。

b、参赛者应保证其投送的作品不侵犯第三人包括著作权、肖像权、名誉权、隐私权等在内的任何权利。凡上述保证落空而导致的相关纠纷，一切法律责任均由参赛者本人承担，与大赛主办方无关。

c、作品不会传达错误或误导大众的信息。含有暴力、色情、宗教禁忌等法律不允许内容的作品不予参评。

参赛方式：

(一)下载报名表

进入大赛官方微信公众号(ID：SCIES1998)，点击底部菜单“摄影大赛”进入本次活动专题页面，按网页提示下载报名表。

(二)提交内容

a、参赛选手报名表(附件1);

b、参赛作品;

c、文字描述(拍摄时间、地点、内容等，文字不少于150字);

(三)提交形式

a、邮箱：压缩打包发至大赛指定邮箱 dasai@scies.cc

b、邮件命名：相机组-张伟、手机组-张伟、视频组-张伟(以参赛者张伟为例);

c、团体参赛：填写报名表后，请联系主办方工作人员，批量提交作品;

要求：请参赛者如实填写各项内容，不得虚报、瞒报信息，由于虚报、瞒报引发的一切后果由参赛人自行承担。

(四)作品要求

a、参赛作品必须取材于深圳市各类城市照明建筑或灯光小品秀活动现场拍摄作品，并注明具体拍摄地点，非深圳市拍摄及主题不明确作品不在参选范围内。

b、彩色、黑白不限，可为单个或者是系列作品，系列作品数量不得少于3个或多于10个。

c、谢绝提供电脑创意或改变原始影像的作品。除最基本的后期处理(如剪裁、色彩饱和度、曝光等)外，不能用电脑进行合成、添加、大幅度改变色彩等技术处理。

d、图片作品-相机拍摄：初稿长边要求2800以上像素，分辨率为300dpi，提供5M以上大图文件，建议不低于7M，图片采用数码文件JPG格式;

e、图片作品-手机拍摄：作品照片长边要求1800以上像素，分辨率为300dpi，提供1M以上原图文件，建议不低于2M，图片采用数码文件JPG格式。

f、视频作品：视频分辨率为720P或以上，要求为MP4、AVI、WMV、M4V格式，视频时长为1-5分钟，不得出现水印。

(五)提交截止日期

2018年11月15日 18：00整(以收到稿件为准)

赛事安排：

（一）活动流程

征集时间：10月15日—11月15日

初审时间：11月16日—11月18日

终审时间：11月19日—11月22日

公示时间：11月23日—11月29日

大赛颁奖：11月30日—12月30日

（二）作品评选

由主办方组织中外摄影专家、学者成立评审委员会，对参赛作品进行公平、公开、公正评选，评选细则另行制定。

（三）大赛奖金

评选如下奖项：

补充说明：

1、本次比赛不收参加费，不退稿。本次活动的解释权归赛事主办方，凡参加本次摄影比赛即视为同意并遵守本次摄影比赛各项规则。

2、对所有入选作品，主办方有权在出版画册、举办展览、相关宣传中使用，除按公告之内容颁发奖金、获奖证书外，主办方不另付稿酬。

3、大赛奖金个人所得税由获奖者自行承担，举办方代扣代缴。（NGIT Research）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217541-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm