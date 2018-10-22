养三文鱼也能用上"鱼脸识别"：追踪健康状况防疾病

（原标题：Salmon Farmers Are Scanning Fish Faces to Fight Killer Lice）

图：嘉吉公司位于挪威迪尔达尔的水产养殖研究实验室的鲑鱼

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月15日消息，据彭博社报道，新技术将利用面部识别技术为数百万条鱼建立医疗记录，鲑鱼养殖场借此来对抗致命的寄生性海虱，降低损失。

以下是翻译内容：

即使是鱼也无法逃脱面部识别摄像头的“冲击”。

可能会有数以百万计的大西洋鲑鱼（）的面部信息被储存在数字数据库当中，这么做的目的是追踪它们的健康状况，并识别那些对它们的海洋环境构成威胁的疾病。

你可能会问，鱼有面部特征？答案是肯定的。挪威的一家公司开发了一种3D扫描仪，它可以根据眼睛、嘴巴和鳃周围斑点的特征来区分鲑鱼。

渔业巨头Cermaq Group希望在挪威峡湾被侵蚀的海岸线附近的鲑鱼养殖场推出这项技术，他们认为这项技术可以防止像海虱那样的传染病蔓延。海虱会感染数以亿计的养殖鱼类，每年给全球渔业造成10亿美元以上的损失。

“我们可以为每条鱼建立一个医疗档案，”Cermaq的首席研究员哈拉尔德・塔科尔(Harald Takle)说道，“这将会变得像革命一样。”Cermaq是测试iFarm背后的系统的合作伙伴之一。

图：嘉吉公司在迪尔达尔的鱼类营养研究设施

在这个世界上，从机场和体育场馆到公立学校和酒店，监控技术被部署到任何的地方，引发了大量的隐私问题。陆地和海上的农场可能也不可避免地会找到利用这种技术提高生产率的方法。

就在今年，美国农业综合企业巨头嘉吉(Cargill)表示，它正在与一家爱尔兰科技初创企业合作开发一种面部识别系统，以监控奶牛的状况，让农民能够调整喂养方式，从而提高牛奶产量。扫描仪将可以让他们追踪食物和水的摄入量，甚至可以检测到母牛什么时候可以生育。

下一个采用该类技术的可能会是鲑鱼养殖业。随着鱼类与牛肉和鸡肉争在全球范围争夺成为人们首选的摄入蛋白质的食品，像世界上最大的粉橙色鱼类生产国挪威这样的出口国已因其激进的海洋养殖方式而备受瞩目。它们的养殖方式旨在帮助2320亿美元规模的水产养殖业为全世界供应水产类产品。

图：鱼类消费， 来自水产养殖的年人均鱼类消费量占比，养殖品种现在占所有鱼类消费的一半以上

嘉吉公司希望将面部识别技术应用于水产养殖场，Cermaq则已经在与其挪威技术合作伙伴BioSort AS一起对iFarm的设计进行测试。Cerma在挪威、加拿大和智利拥有200多家鲑鱼和鳟鱼养殖场。

iFarm看起来会很像现有的养鱼场：有160米(525英尺)长、通常有35米深的圆形渔网，有多达20万条鲑鱼。不同之处在于，iFarm会在水面配备相机扫描仪。在任何一天，每个养殖场里大约有4万条鲑鱼会浮到水面上来呼吸一大口空气，它们的鱼鳔需要通过这样来调节浮力。

每次鲑鱼这样做（通常每隔四天），它都会经过一个装有传感器的漏斗，传感器会对它的面部和身体进行拍摄，这样就可以对每条鱼进行记录。如果机器检测到虱子或皮肤溃疡等异常情况，受感染的鱼可受到隔离治疗。

现年45岁的盖尔・斯唐・豪格（Geir Stang Hauge）是该软件的发明者之一，也是总部位于奥斯陆兰胡斯的初创公司BioSort的首席执行官。“只有真正需要治疗的鱼才会被挑选出来进行治疗，这个比例通常在5%到20%。这避免了对所有健康的鱼进行有强度的治疗。”

据豪格估计，及早发现疾病可能会使得死亡率降低50%至75%。这对从智利到挪威等近年来鲑鱼数量因虱子侵袭而下降的国家来说具有变革性的意义。

嘉吉公司鱼类营养研究中心的海虱

寄生性的海虱已经存在了很长一段时间，最近它们通过以大西洋鲑鱼的粘液、皮肤和血液为食，不断繁殖。鲑鱼往往会因为海虱留下的损伤而无法出售，它们还对常见的化学治疗产生了耐药性。即使是不涉及杀虫剂的方法――比如快速将鲑鱼浸泡在装满温水的驳船里，以杀死海虱――也是有缺陷的，因为它们不能保护健康的鱼。

“在大多数的水产养殖中，是健康障碍限制了鱼的增加。”嘉吉公司动物营养部门的海鲜主管艾纳・瓦恩(Einar Wathne)说道，“否则我们就可以生产更多的鱼，我们就可以卖得更多，我们就可以供应给更多的人。”

图：供全世界食用： 水产养殖业在50年里从小众市场变成了食品产业的基石

全球海洋养殖场供应的鱼占了超市和餐馆销售的鱼的一半以上，由于吃鱼对健康的好处，这个数字正在迅速攀升，这让鲑鱼养殖场迅猛增长。但这也产生了不少问题，比如没有足够的小鱼来喂养它们，此外还有海虱问题。

因此，有数以千万计的资金投入到研究解决该类问题。例如，开发用昆虫做成的环保鱼类饲料，以及在鱼类不易受到疾病伤害的公海中建造养殖场。

图：嘉吉公司位于迪尔达尔的鱼类营养研究中心，位于鱼缸上方的食物分配器

在挪威南部德达尔村的一个研究机构里，嘉吉公司的科学家们甚至在试验一种特殊的饲料配方。这种配方含有的一种成分可以改变鲑鱼分泌的黏液的气味，以此来试图欺骗虱子，从而避开它们。

嘉吉水产营养部门的科学家雷纳特・科文格达尔（Renate Kvingedal）说道，“如果我们能在饮食中添加任何能以任何方式迷惑虱子的东西，那么我们就有可能会阻止虱子附着在鲑鱼上。”她估计，这种饲料可以将感染率降低一半。

科学家雷纳特 ・ 科文格达尔手拿着鱼粮

不管几年后那些鱼会吃些什么，Cermaq都认为它能在6年内沿着挪威的大西洋海岸开始推出未来主义的鲑鱼养殖场――但前提是它必须从挪威渔业部获得所需的许可证。

“我们可以用比现在好得多的方式来控制疾病。”塔科尔说道，“将这类技术转用于养殖其他的物种也有巨大的潜力。”塔科尔之前的研究表明，让小鲑鱼进行有氧运动可以提高它们在被转移到养殖场以后对疾病的抵抗力。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217542-1.html

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