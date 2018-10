与游戏厂商合作 DeepMind为何在3D游戏中训练AI

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月15日消息,据《福布斯》报道,DeepMind与游戏开发平台商Unity Technologies已针对人工智能在虚拟环境中的模拟训练结成了重要的合作关系。

参加伦敦的奥莱利人工智能大会期间,Unity的人工智能副总裁丹尼·兰格(Danny Lange)在接受《福布斯》采访时指出,“就目前而言,DeepMind将把对深度强化学习的研究提升到新的高度。”深度强化学习是一种更接近人类思维方式的人工智能方法,可同时利用积极和消极信号来训练算法。

兰格表示,“我们正与DeepMind携手,使他们能够打造一种虚拟世界环境。这为处理实际的复杂问题开启了大门。”

利用Unity的虚拟世界平台,DeepMind工程师可展开大规模的3D模拟,这些模拟结合了时间和空间等物理数据点以及预先编程的数据。《神庙逃亡》和《炉石传说》等全球一半的移动游戏使用着Unity研发的游戏开发平台。

这意味着“我们可以训练机器人来充当管家,解决家中的各项事务,”兰格称,“还可以训练无人车。这些事情都可以在虚拟环境中执行。”

作为全球最先进的人工智能公司之一,谷歌旗下的DeepMind已经发表了200多篇经同行审议的论文。DeepMind出品的AlphaGo程序能够自学,还击败了世界顶级的围棋高手。但DeepMind也一直在亏钱。

四年前,谷歌以6亿美元收购DeepMind。2016年及2017年,DeepMind分别亏损1.64亿美元和3.68亿美元。尽管有报道称谷歌和DeepMind因经营亏损而关系紧张,但业内普遍认为,DeepMind是谷歌对未来的一大赌注——未来在人类每日使用的各种服务中,深度学习算法将举足轻重。

DeepMind和Unity的合作背后其实有着深厚的前世因缘。DeepMind的共同创始人是前国际象棋神童德米斯·哈萨比斯(Demis Hassabis,上图)和儿时朋友穆斯塔法·苏莱曼(Mustafa Suleyman)。在游戏方面,DeepMind拥有一定根基,曾使用过Atari平台等游戏环境,DeepMind实验室也曾致力于算法训练。

DeepMind常表示,其长期使命是推进人工智能研究,解决长期存在的“人工智能”难题,让计算机能够像人类一样学习和思考。DeepMind的一些研究已在谷歌的一些产品中得到应用,如,Google Home中融合的文本到语音技术以及辅助冷却谷歌数据中心的人工智能推荐系统。

然而,即使怀有崇高的使命,DeepMind并不是非营利组织,某种程度上它需要开始赚钱。与Unity的合作有望帮助DeepMind的人工智能研究投入商用、找到生财之道。(惜辰)

