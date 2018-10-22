Google+将关有大V表示不满：700万粉丝"说没就没"

（原标题：Google+ and life after social media death）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月15日消息，据国外媒体报道，上周谷歌宣布关闭其社交网络平台Google+，成了该产品漫长而艰难道路的终点。2011年，Google+在大张旗鼓的宣传中上线。尽管其界面干净、照片功能实用，一直备受赞誉，但它从未真正威胁到社交媒体巨头Facebook的地位。Google+的消亡提出了我们在现代技术中还没有解决的问题：当一个大型社交网络平台关闭时，接下来会发生什么？

谷歌表示，这项服务将在未来10个月里逐步降温，最终在明年8月份停止，以确保用户有足够的时间将信息和照片从网络上转移出去。

当然，Google+并不是第一个失败的社交网络。Friendster和MySpace都是社交媒体时代之前的先例。Friendster在短暂转向游戏内容后于2015年关闭。从技术上讲MySpace仍然存在，尽管它把自己定位为一个音乐网站。而Twitter旗下的视频网站Vine于2016年宣布关闭。这一举动引起了广泛的不满，大多数用户随后转向了Instagram和YouTube。

但Google+还是有所不同。作为由谷歌打造的主要社交网络在当前这个人们严重依赖社交媒体的时代关闭，还是会带来不少负面影响。

Altimeter Group分析师布莱恩・索利斯(Brian Solis)表示:“作为你生活中的一小部分，或者你所选择的生活表现方式将会消失。”“对于这到底意味着什么，没有真正的理解。”

对于大多数在几年前就忘记Google+的人来说，其关闭可能是虎头蛇尾。毕竟用户还有很多其他的选择，包括Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat和Pinterest。

但Google+并没有被用户完全抛弃。2015年，一名外部研究人员估计有1.11亿个活动用户。谷歌拒绝分享该社交网络的用户数量，但本周早些时候，该公司表示，90%的Google+会话持续时间不到5秒。

Wedbush Securities分析师迈克尔・帕切特(Michael Pachter)表示:“谷歌没有给我们使用Google+的充足理由。”“Facebook足够好，可以满足我们在社交媒体上的需求。”

不过，与任何服务一样，Google+也有自己的死忠粉丝。由于其照片存储和编辑功能广受好评，这项服务在摄影师中很受欢迎。比如说哈利・波特的扮演者丹尼尔・雷德克里夫（Daniel Radcliffe）就是一个忠实的Google+用户。这是他唯一一个经过认证的社交媒体账户。

雷德克里夫说过，他喜欢Google+的主要原因正是其缺乏参与度。他在2016年表示:“这里不会有评论和其他东西。”

还有盖伊・川崎(Guy Kawasaki)，他是苹果最早的麦金塔电脑(Macintosh)的传播者。他有近700万的Google+粉丝。相比之下，其在Twitter上有146万粉丝，在Facebook上有43万粉丝。就在谷歌宣布关闭社交网络平台的当天，他在自己的页面上写道:“这有什么好处？我在Google+ 中看到了很大的潜力。”他甚至在Change.org网站上签署请愿书，要求谷歌不要关闭它。

对于像他这样的公众人物来说，一个平台的终结是一个打击。对于那些在几个社交媒体网站上吹嘘自己粉丝数的人来说，这是一个特别大的打击。川崎说，在其他平台上复制他的粉丝是不可能的。

“这是不可能的，”他说。“我明天醒来要告诉自己，我如何在Facebook或Twitter上获得700万新粉丝？你告诉我怎么在不买粉的情况下做到这一点？何况我不花钱买粉丝。”

最后，他说，Google+对于像谷歌这样大的公司来说并不是优先考虑的事项。其母公司Alphabet已经涉足从搜索、电子邮件到无人驾驶汽车的方方面面。因此，一个不断衰落的社交网络是可有可无的。

“但我会想念Google+的，”川崎说，“这是一个伟大的实验。”（晗冰）

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