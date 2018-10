苹果捐赠1000块智能手表 用于帮助研究暴饮暴食

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月15日消息,据CNBC报道,苹果智能手表Apple Watch正被世界各地的科学家用于监测帕金森症、产后抑郁症等各种疾病。现在,研究人员正致力于研究该设备如何追踪饮食失调。

图:2018年9月12日,苹果公司首席执行官蒂姆·库克在加州库比蒂诺的史蒂夫·乔布斯剧院发布了新款苹果手表

美国北卡罗莱纳大学医学院即将开始一项名为BEGIN的研究,旨在更好地了解暴饮暴食行为。暴食症患者经常在较短时间内无法控制地大量进食。北卡罗来纳大学饮食失调卓越中心创始主任、BEGIN研究人员辛西娅·布利克(Cynthia Bulik)希望招募1000名年龄在18岁或以上的志愿者,他们需要患有某种暴食症或神经性贪食症。

登记后,这些志愿者就可以注册一款名为Recovery Record的手机应用,该程序旨在帮助用户以数字格式记录自己的想法和感受,并与医生分享这些信息。每天大约需要10分钟的参与。每位参与者都将得到苹果公司赠送的免费Apple Watch,研究人员将在一个月的时间里,利用手表上的传感器监测他们的心率,看看在暴食发作前是否有迹象。

布利克认为,暴食症可能会导致一些生物变化,这些变化会在Apple Watch的数据中显示出来。苹果发言人拒绝置评。(小小)

