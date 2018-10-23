独家|联想手机“诺曼底计划”曝光：每战都要必胜

“TO小米8青春版，没有无损光学变焦，谈什么青春无敌”

这是联想集团副总裁、联想移动业务中国区负责人常程，在距离联想S5 Pro发布会还有6天时发出的海报上的主题语。这张海报被行业人士认为，联想在对标小米，欲以“性价比”为切入点展开逆袭。

回顾近几个月联想手机的节奏：6月正式宣布重新出发，启动良心优品新定位，签下新品牌代言人朱一龙，刘军手持滑盖全面屏新品曝光，以及一系列具有互联网玩法的新品预热操作，让人不得不承认，联想手机终于有了“国产手机厂商该有的套路”。

那么到底是套路？还是早有预谋的布局？

网易科技从联想手机内部人士获悉，联想手机的这几波操作源自于内部代号为“诺曼底计划”的策略。该人士表示，“诺曼底计划”出自于刘军之手，其要求联想手机的每一战都要反攻必胜。

（图为记者获得的有关联想手机“诺曼底计划”的内部照片）

重新出发：刘军找回感觉

曾经的“中华酷联”已经沧海桑田。

众所周知，曾经的联想手机在中国市场经历了荣誉也有过艰难，个中滋味恐怕也只有亲历联想手机品牌跌宕起伏的人，才能深刻体会。

直到2018年6月5日，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军宣布，联想手机品牌正式重新出发，同时联想手机团队加入联想中国，外界更多地听到了联想手机崛起的声量。

这一天，联想正式发布新国民旗舰联想Z5，宣布“良心优品 国民手机”品牌定位，发起反攻的第一战。良心优品是匠心打造精品，坚持走心的体验；国民手机则是用诚恳的价格，感恩回报用户厚爱。

6月18日，联想手机参与了京东618大促，成为当天京东手机品牌销量榜中前五名的厂商，此后，亦成为京东6月份月销量和销售额上升幅度最大的品牌，可谓是出师告捷。

8月17日，联想手机重新启动了品牌代言人计划，宣布朱一龙为联想手机全产品线代言人。

8月31日，在荣耀Magic 2的Magic Slide“魔法”全面屏亮相后的第二天，联想手机中国区负责人常程也通过微博曝光了同样设计的联想新品，更传出了“真机演示视频”，与小米、荣耀一起，成功上演了一场滑盖全面屏“三国杀”。

9月27日，在联想2018 Tech World大会上，刘军说到兴头之时，更是自信地掏出这款据说是联想Z5 Pro的滑盖全面屏真机向媒体展示。再之后，联想手机官方又开始了“偶像级自拍”、“TO小米8青春版”的一系列宣传攻势。

“自刘军掌舵后，联想手机这个品牌似乎找到了一些国产手机玩法的感觉。”有行业人士感慨道。

密集出击：“诺曼底计划”曝光

一系列的组合操作，源于联想手机新战略。

网易科技从联想手机内部人士获悉，联想手机的这几波操作源自于内部代号为“诺曼底计划”的战略方案。

据该人士还透露，该计划由刘军亲自制定，早在今年就开始酝酿了，5月正式成形。彼时，刚好是刘军回归联想一年之际。

“在手机行业定价提升，厂商纷纷向高端市场进阶推出高定价手机时，刘军相信‘高性价比’定位能更好地让利于用户，这也是手机行业最好的突破口。因此，他希望联想手机能够做‘国民手机’，以高性价比为切入点抢占市场。”该人士透露，“这才有了如今的‘诺曼底计划’。”

代号取自于“诺曼底登陆”？

众所周知，“诺曼底登陆”发生在第二次世界大战期间，是人类历史上最宏大的登陆战。盟军在欧洲西线战场发起的一场大规模攻势，使第二次世界大战的战略态势发生了根本性变化。

“1944年6月5日，诺曼底登陆准备就绪，因此，联想Z5的发布选择在了6月5日。当时很多人不解，为何联想选择这个日期。”该人士透露。

以此来看，刘军对“诺曼底计划”满怀期待，联想Z5的发布至少决定着联想手机未来2年的发展格局。

据了解，联想的“诺曼底计划”，即使内部人士都鲜为人知，对外则冠之以“良心优品 国民手机”8个字眼。作为起点的联想Z5，承担了吹响联想手机反攻号角的任务。

“号角一旦吹响，就要打好攻坚战，密集出击。刘军要求，联想手机的每一次反攻，必须要胜利，每一战都是诺曼底登陆。”该人士表示。

三向发力：产品+海外渠道+SIoT

记者从联想手机内部资料获悉，“诺曼底计划”包括国内和海外两条线路，围绕“良心优品，国民手机”的定位，将手机作为核心引擎，打造智能物联生态SIoT。

首先，联想手机要做“国民手机”，接棒“高性价比”。据悉，从Z5开始，每一款同配置产品，联想都会在价格上打穿，让消费者获得更多实惠，从而巩固“高性价比”烙印。

联想Z5的屏幕拥有90%的屏占比，且在价格方面以1299元的定价击穿了当时市场上全面屏手机的低位价格段。据了解，在Z5上市后，全行业的全面屏手机已平均降价200元，市场上至少有500万台产品降价，累计让利消费者超过10亿元。

高性价比的优势也让Z5取得了不错的市场表现，在正式开售首日便创下了15分钟全网售罄的纪录，随后的4个月中依旧保持着市场热度。

（6月12日，刘军督战联想Z5首售，一举创下15分钟全网售罄的记录，力压荣耀play、小米8登顶京东手机单品榜TOP1）

据了解，品牌代言人朱一龙定制版联想Z5开卖第一小时也销售了5000台，在随后的几个小时迅速突破1万台，进一步拉长了Z5的生命周期。

其次，国内外市场两条腿走路。在国内市场，10月之后，联想将每月都有一次新品发布，每次都将是针对某个痛点击穿价格底线的重磅级产品。

在国产手机纷纷谋划出海之时，联想手机也划定了海外崛起的路线。印度成为其出海反攻的第一站。据悉，10月16日，联想手机将会在印度发布以“Killer 2.0”为代号的首款前后双摄手机。

此前，有媒体报道联想集团董事长兼CEO杨元庆已定下目标：在未来3年-5年内，印度的手机业务要发展到50亿到60亿美元的规模，重回顶级智能手机品牌之列。

据了解，除了印度，联想手机还将会稳步布局东南亚、非洲市场，推动联想手机海外业务崛起。

最后，在刘军宣布联想手机重新出发的同时，还宣布将手机业务纳入联想智能物联SIoT版图，并成为核心引擎之一。

刘军认为，智能物联网时代，智能设备（含手机）的核心将不再是硬件，而是服务。智能设备厂商要立足服务，从多维度出发满足用户更多的碎片化需求。

在今年的联想Tech World大会上，刘军还提出了SIoT 2.0的概念：场景智能。为抢跑SIoT 2.0时代，联想宣布五大赋能计划和魅影、丽影、幻影计划，真金白银拿出超过10亿元的资金，与设备、平台、服务三大生态伙伴快速布局开放的智能物联生态，协同共赢。未来，手机将仅仅是联想智能物联生态中的一环。

2018年，联想手机回归，号角已经吹响。摆在联想手机眼前的已经有两场大仗，一是10月16日的复兴印度市场之战，二是18日的国内手机新品发布。时隔1天就有两场硬仗要打，不禁让人看到其内部求战的高昂士气和必胜决心。

如此密集出击，能否反攻成功，还需要市场检验。不过，可以肯定的一点是，“高性价比”的策略依托联想集团体量的支持，可以很快激活大量联想潜在用户、获得高市场占有率。但“高性价比”是一把双刃剑，联想手机不可避免会遇到高性价比所带来的后期定价拉升的难题，这点小米即便今日仍是其掣肘。

据知情人透露，联想手机在年底还将有颠覆性的旗舰产品发布，而且不止一款，如果可以如同目前势头打开高端旗舰市场，相信会有不错的表现，网易科技将持续关注。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217547-1.html

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