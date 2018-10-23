全国首个区块链绿色产业金融科技服务平台上线

科技传媒网讯 网易科技新闻10月15日消息，本月12日，“全国首个区块链绿色产业金融科技服务平台”在杭州正式上线，平台系统由杭州阳光智联科技有限公司设计、开发并运营。中国电信、清华大学、浦发银行、江苏银行、浙商证券、华融金融租赁、达信中国、德国T?V莱茵集团、阳光时代律师事务所等30多家国际国内外金融机构、企业、认证机构和研机构院所作为该首批合作伙伴入驻平台，杭州趣链科技提供Hyperchain底层系统及相关技术支持。据悉，该项目是国内绿色产业结合区块链、物联网、科技金融等先进技术实现资产管理智能化、可信数字化及优化投融资效率的首批示范性落地应用项目之一。

平台运营方杭州阳光智联科技有限公司是专注于绿色产业，国内崛起的金融科技解决方案提供商，拥有大数据、物联网和区块链技术和产品研发能力。公司创始人兼CEO王一栋曾任网易金融CEO及金融机构高管。据他介绍:“新能源、节能环保、绿色交通、绿色建筑等各类绿色产业近年来发展迅猛，但同时，重资产运营、项目周期长、技术专业度高等特点造成绿色项目普遍面临融资难、融资贵、期限错配、流动性紧张、资产流通性差等问题。区块链技术创造了多方信任机制, 解决数据、人、物、合约、资产的可信问题，促进跨多机构、跨区域的高效协作。此次上线的阳光智联区块链金融科技平台服务对象是各类绿色企业，平台核心设计理念是围绕绿色项目和现金流本身，用各项先进技术对绿色项目运营进行全生命周期严格把控及风险管理，保障项目未来现金流的确定性，帮助企业打通外部资金的“最后一公里”。

据了解，阳光智联绿色企业区块链平台首批落地了三个服务产品包括: (1) “阳光可信宝”，即项目资产通过上链进行可信数字化并托管给平台，实现设备溯源追踪、登记、确权和认证等功能； (2)“阳光易融链”，即区块链绿色供应链金融。依托区块链分布式账簿的安全性和共享性，将绿色企业应收账款设为在线支付结算和融资工具；(3)“阳光ABS”，利用区块链技术对绿色企业ABS底层资产逐笔穿透监控，解决信任难题及绿色贴标公正性；同时，应用智能合约实现标准化、智能化，解决效率问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217548-1.html

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