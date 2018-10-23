易读|国美入驻拼多多 为拼多多用户提供定制产品

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月15日消息，近日国美在拼多多的官方旗舰店正式上线。此次合作双方还将联手打造差异化定制产品。

拼多多称在四线及以下城市用户份额达41.6%，而国美则在一、二线市场拥有密集的体验门店。双方的合作可以加速聚集起三至五线城市用户，并通过国美近1900家体验门店，了解用户的真实需求。

其次，国美和拼多多的合作还将从差异化定制产品来实现服务增值、创造增量市场。

据悉，自拼多多成立以来，在产品定制化方面进行了诸多实践。而国美与格力、海尔等多家厂商实现定制化生产，目前差异化定制产品占比达48%。

与此同时，国美还将为拼多多用户提供物流和售后等配套服务。国美管家在拼多多平台上开通了“国美管家旗舰店”，提供安装、维修、清洗、回收等多项服务。

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