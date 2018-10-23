　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

易读|国美入驻拼多多 为拼多多用户提供定制产品

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-23 10:00

易读|国美入驻拼多多 为拼多多用户提供定制产品,拼多多 国美 定制 定制化

易读|国美入驻拼多多 为拼多多用户提供定制产品

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月15日消息，近日国美在拼多多的官方旗舰店正式上线。此次合作双方还将联手打造差异化定制产品。

拼多多称在四线及以下城市用户份额达41.6%，而国美则在一、二线市场拥有密集的体验门店。双方的合作可以加速聚集起三至五线城市用户，并通过国美近1900家体验门店，了解用户的真实需求。

其次，国美和拼多多的合作还将从差异化定制产品来实现服务增值、创造增量市场。

据悉，自拼多多成立以来，在产品定制化方面进行了诸多实践。而国美与格力、海尔等多家厂商实现定制化生产，目前差异化定制产品占比达48%。

与此同时，国美还将为拼多多用户提供物流和售后等配套服务。国美管家在拼多多平台上开通了“国美管家旗舰店”，提供安装、维修、清洗、回收等多项服务。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217549-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:国美定制定制化拼多多

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

Google+将关有大V表示不满：700万粉丝"说没就没"

Google+将关有大V表示不满：700万粉丝“说没就没“,谷歌 脸书 推特 google+ 社交网络

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS