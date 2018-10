竹节虫奇异生殖方式:两个精子把卵子核DNA踢出

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月15日消息,今日微博上有科普大V Ent_evo(果壳网编辑、科学松鼠会成员、美国加州伯克利大学博士生)介绍了一种奇异的生殖方式:种间杂交的竹节虫有20%概率会把两个精子同时给一个卵子受精,把卵子的核DNA都踢出去,自己发育成正常的二倍体后代。

该结论引用了此前的论文《Chromosomal evidence of hemiclonal and all-paternal offspring production in Bacillus rossius-grandii benazzii (Insecta Phasmatodea)》。

据了解,一般情况下竹节虫交配后将卵单粒产在树枝上,要经过一两年幼虫才能孵化。有些雌虫不经交配也能产卵,生下无父的后代,这种生殖方式叫孤雌生殖。

近期中科院在世界上首次成功培育出具有两个父系基因组的孤雄小鼠,引发热议。

