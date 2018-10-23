易读|爱奇艺关闭前台播放量:内容合作伙伴依然可看

科技传媒网讯 网易科技新闻10月15日消息，爱奇艺九月初发表声明，宣布正式关闭全站前台播放量显示，今后将逐步以内容热度代替原有播放量。近期爱奇艺举办内容热度沟通会，对该举措进行了进一步介绍和疑问解答。

爱奇艺CTO刘文峰将内容热度代替原有播放量这一行为称之为“内容评价方法的进化史”，他进一步表示，播放量是单一维度指标，只是累积播放次数，且对于播放次数，不同平台有不同的评价方法。与播放量相比，内容热度更加多维和综合，不只是累积效果，而是对用户评价的动态反馈。

据悉，内容热度是客观反映内容在当前时间点下受欢迎程度的指标，这个指标参考了用户观看行为数据、互动行为数据和分享行为数据。其中，用户观看行为数据指，视频内容被用户观看观看的整体时长数据及完成度；而互动行为数据是用户在观看内容时产生的评论、点赞、转发、弹幕、点击拖拽等数据；分享数据，即用户的对内对外分享。

据刘文峰露，后续爱奇艺还将逐步增加热度排行榜、内容既往热度曲线、峰值热度排行榜等数据等维度，供用户做更好的内容选择。

对于B端的合作用户，爱奇艺数据研究院院长葛承志一再强调，爱奇艺关闭前台播放量，不是永远隐藏起来不给任何人看。内容创作的合作伙伴依然可以通过爱奇艺后台看到需要的数据。

灵河传媒CEO白一骢则认为，“内容热度出台对于制作方来讲是一个减负，前台播放量关闭也是一件好事，曾经达到十亿播放量很难，现在过百亿似乎都不足为奇，刷量行为由此滋生，当劣币驱逐良币，这对行业发展来说是很不健康的。而现在，当播放量成为热度中的一个指标，而不再意味着全部时，大家关注的目光将更多地集中到优质内容本身，这对众多小成本冷门制作来说，其实是机会。”

此前，阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁兼大优酷事业群总裁、阿里音乐CEO杨伟东直言，在没有找到更加科学的、大家能达到共识的办法前，关闭播放量不是合理的解决方式。对此，爱奇艺CTO刘文峰对表示，爱奇艺迈出这一步，并不是针对刷播放量这一行为，是为了给用户和合作方提供更好的体验，爱奇艺的文化理念是简单做，先做，再慢慢完善。

在会上，刘文峰对于此前媒体报道的“爱奇艺未来会考虑重新开放前台播放量”的消息进行了否认，“我们已经认定热度是一个更好的评价指标，希望在这个方向上有更多创新，并不会往回走。但是在未来，播放量以何种方式、在什么平台公开都值得进行价值商定。在我们执行监测的体系趋于完备时，会向更有需要的市场进行更权威的发布。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217551-1.html

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