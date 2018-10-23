易读|百度外卖升级为“饿了么星

易读|百度外卖升级为“饿了么星

科技传媒网讯 网易科技新闻10月15日消息，今日阿里本地生活服务公司总裁、饿了么首席执行官王磊（花名：昆阳）宣布饿了么正式启动包括创建高端餐饮外卖平台在内的战略升级，同时"百度外卖App"升级成为"饿了么星选App"。

10月12日，阿里巴巴集团宣布正式成立本地生活服务公司，合并组成本地生活服务平台，饿了么口碑宣布合并。

王磊表示，过去半年里，饿了么全面融入阿里新零售生态体，在会员体系、生活场景入口等消费者福利，供应链、SAAS、数字营销、金融支持、蜂鸟配送等商家赋能和分钟级即时配送体系三方面做了提升。

“今天和诸位生态伙伴一起，我们更是要共同探索以餐饮外卖为核心的本地生活服务商业变革之路，以数据化和互联网驱动的变革之路。”

王磊在发布会上宣布，饿了么正式启动包括商家赋能整体方案、全场景生活服务入口和建立高端餐饮外卖平台的一系列战略升级。其中，饿了么星选的推出，既是饿了么整体战略升级的第一步，也是阿里本地生活服务战略升级的第一步。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217552-1.html

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