微软联合创始人保罗・艾伦因癌症去世 享年65岁

（原标题：Microsoft co-founder Paul Allen dies of cancer at age 65）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，据CNBC报道，美国当地时间周一，由微软联合创始人保罗・艾伦(Paul Allen)创办的投资和项目管理公司Vulcan代表其家人证实，艾伦死于非霍奇金淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma）并发症，享年65岁。

Vulcan公司说，艾伦于周一下午在西雅图去世。他的妹妹乔迪(Jody)说，他“在各个层面都是个了不起的人”。

乔迪在声明中称：“尽管大多数人都知道保罗・艾伦是一位技术专家和慈善家，但对我们来说，他还是一位深受爱戴的兄长和叔伯，也是一位非凡的朋友。保罗的家人和朋友有幸受到他的智慧、温暖、慷慨和深切的关怀。尽管他的日程排得很满，但他总是抽出时间陪伴家人和朋友。在这个对我们和其他许多人来说失去亲人的悲痛时刻，我们对他每天表现出来的关怀深表感激。”

本月早些时候，艾伦透露自己已经开始接受非霍奇金淋巴瘤的治疗，这是他9年前征服的同一种癌症。艾伦长期担任微软的首席执行官，但在首次被诊断出患有该疾病时就离开了微软。

1975年，保罗・艾伦与比尔・盖茨共同创建了微软公司。

微软现任首席执行官萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）表示，艾伦为微软和科技行业做出了“不可或缺的”贡献。纳德拉还说，他从艾伦身上学到了很多，并将继续受到他的鼓舞。纳德拉在一份声明中说:“作为微软的联合创始人，艾伦以自己安静而执着的方式创造了神奇的产品、体验和机构，并以此改变了世界。”

艾伦也是世界上最富有的人之一。截至周一下午，他在《福布斯》2018年亿万富翁排行榜上排名第44位，净资产估计超过200亿美元。此外，艾伦还是NBA波特兰开拓者队、美国国家橄榄球联盟(NFL)西雅图海鹰队的老板，并入股了西雅图海湾人足球俱乐部。（小小）

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艾伦是美国商业巨头、投资者和慈善家。1975年，他与比尔・盖茨（Bill Gates）共同创立了微软。在去世前，他可能是世界上第44位最富有的人，净资产约为203亿美元，其中包括1亿股微软股票。艾伦从未结过婚，也没有孩子，他发誓要把自己的财产捐给慈善机构。

艾伦是火神公司(Vulcan)的创始人和董事长，该公司负责管理他的各种业务和慈善事业。艾伦拥有数十亿美元的投资组合，包括投资科技和媒体公司、科学研究、房地产控股公司、私人航天企业以及购买其他公司的股份。

艾伦还是艾伦脑科学研究所、人工智能研究所、细胞科学研究所以及Stratolaunch Systems的创始人。在其一生中，艾伦为教育、野生动物和环境保护、艺术、健康和社区服务等事业捐助了超过20亿美元资金。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217556-1.html

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