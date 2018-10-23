MIT投资10亿美元开设AI学院：推进AI在各学科应用

（原标题：M.I.T. Plans College for Artificial Intelligence, Backed by $1 Billion）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，当地时间周一，麻省理工学院宣布投资10亿美元开设一所新的人工智能学院，其根据主要捐赠者的名字被命名为苏世民计算学院，主要目标是推进人工智能在各个学科领域的广泛应用。据悉，该学院将于明年秋季开学，设立了50个新的教职岗位和更多奖学金。

以下是《纽约时报》报道 的 翻译：

世界上每一所主要的大学都在为如何更好地适应人工智能的技术浪潮而苦思冥想，这不仅是让自己学生们准备好利用人工智能这种强大工具，也要深入权衡其伦理和社会影响。在过去几年里，关于人工智能的课程、会议以及专业开设数量激增。

但麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology，MIT)正在采取一项特别的举措，其计划投资10亿美元建立一所新的学院。当地时间周一麻省理工学院在宣布这一举措时说，目前已经筹集到了三分之二的资金。

大型私人股本公司黑石集团(Blackstone Group)首席执行官苏世民(Stephen A. Schwarzman)向麻省理工学院捐赠了3.5亿美元，这所新学院将被命名为麻省理工学院苏世民计算学院，主要面向研究生培训，共有50个新的教职岗位和更多奖学金。

苏世民计算学院计划于明年秋季开学，在2022年搬进自己的新建筑之前，目前该学院将被临时安置在其他建筑中。

麻省理工学院院长L・拉斐尔・里夫(L. Rafael Reif)表示，学院的目标就是“教育未来的双语者”。他将双语者定义为那些有关生物、化学、政治、历史和语言学等领域的人，他们也精通现代计算技术，能够将其应用于自己的研究领域。

但是，他说，“为了教育双语者，我们必须打造一个新的结构。”

里夫解释说，尽管跨学科课程超出了传统学科的范畴，但学术部门仍倾向于独立存在。在学院设立的50个教职员工岗位中，有一半将致力于推进计算机科学，另一半将由学院和麻省理工学院的其他部门联合任命。

传统上，院系在大学招聘和任期决定中发挥着主导作用。这样一来，像在历史这样的研究领域中，一位研究人员应用基于人工智能的文本分析工具可能会被人文学科部门认为是一位计算机科学家，但计算科学部门却认为他并不够专业。

麻省理工学院领导人们希望新学院能够改变传统的学术思想和实践模式。

麻省理工学院教务长马丁・施密特(Martin Schmidt)说，“我们需要重新调整我们聘用和提升教职员工的方式。

如今，麻省理工学院的大多数双学位课程除了学生的主要专业外，还包括计算科学系开设的机器学习或数据科学课程。麻省理工学院设立新学院的目标是让计算科学融入课程教育之中，而不是简单地将不同学科摞在一起。苏世民计算学院将授予毕业学员相应学位，但目前学位的性质或名称尚未确定。

这一举措也让麻省理工学院艺术和社会科学学院院长梅丽莎・娜贝尔斯（Melissa Nobles）很感兴趣。她认为新学院能够帮助非计算机科学家将人工智能工具带到他们所在的领域――“他们真正关心的领域”。

娜贝尔斯说，这所学院为麻省理工学院的人文学科研究提供了复兴的可能性。在这里，学生们成群结队地涌向计算科学和工程学。

“我们对这种可能性感到兴奋。”娜贝尔斯表示，“这就是人文学科生存的方式，不是逃避未来，而是拥抱未来。”

与学生一样，大学资金捐助者往往更喜欢计算科学项目，而不是其他学科。但麻省理工学院的新学院旨在传播财富。

“这是一种主要的融资机制，为麻省理工学院在其他领域应用人工智能提供了巨大的资源，”谷歌母公司Alphabet执行主席埃里克・施密特(Eric Schmidt)说，其也是麻省理工学院访问创新研究员。

该学院及其办学目标是由主要捐赠者苏世民和麻省理工学院院长里夫之间经过长期沟通后确定的。他们第一次见面是在2015年，当时苏世民正在设立苏世民学者项目(Schwarzman Scholars program)。

当时，苏世民对人工智能带来的机遇和挑战越来越着迷。苏世民回忆说，他与中国电子商务巨头阿里巴巴的创始人马云(Jack Ma)进行了长时间的相关交谈，激发了他的兴趣，他不断与专家进行交谈并阅读关于人工智能的相关内容。

他说:“我开始相信这项技术是如此强大，它真的会重塑我们所熟知的世界。”

在接下来的几年里，苏世民和里夫在纽约和瑞士达沃斯等地相遇时，反复交流了人工智能的发展轨迹及其广泛的社会影响。

在过去的一年时间里，麻省理工学院的领导和教员们正在进行头脑风暴，面向该校的未来打造一门新课程。麻省理工学院在诸如未来工作和关于人类与机器智能的研究项目等领域进行过探索。

但苏世民敦促里夫要走得更远，强调从医疗诊断到自动驾驶汽车等各个领域的自动决策所引发了一系列伦理问题。他还强调了人工智能对传统工作场所的影响。

“我们真的需要努力理解这项技术，而不仅仅是受其影响，”苏世民说。

与此同时，里夫也专注于在全校范围内发挥人工智能的影响力。他一直在问自己这样一个问题:“我如何确保每个学科中的每个人都使用这些工具？”

开设新的学院是他的答案。苏世民说，他有兴趣为新学院捐赠。不久之后，里夫就提出了自己的想法。

“嗯，这是一个很大的数字，”苏世民回忆起他最初的反应。

经过进一步的研究，他同意了。

苏世民说，他希望麻省理工学院的举动可能会促使其他人投资美国的人工智能未来，而这不仅仅是商业上的。他指出了美国政府所资助的研究成果――这些技术帮助美国在从个人电脑到互联网等行业中占据全球领先地位。

“无论出于什么原因，我认为我们在人工智能领域已经落后了，”苏世民如是指出。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217557-1.html

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