贝佐斯:人类未来数量可达万亿,生活在太阳系各处

(原标题:Jeff Bezos says tech's biggest problems don't have solutions yet, but 'we'll figure them out' ,Jeff Bezos predicts we'll have 1 trillion humans in the solar system, and Blue Origin wants to help get us there)

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息,据美国媒体报道,亚马逊和蓝色起源的创始人兼CEO杰夫·贝索斯预测,太阳系里人类的数量终有一天会达到1万亿,而且他制定了如何帮助实现这点的计划。另外他认为硅谷很多大问题依然没有解决,但“我们将找到解决方案”。

周三在旧金山《连线》25周年峰会上贝索斯表示:“我无法活着看到那项长期使命的完成,我们正开始遇到一个绝对事实即地球资源是有限的。”他称,蓝色起源瞄准降低进入太空的成本,他将在明年投入10亿多点美元支持该公司。贝索斯表示:“过去20年互联网在很短时间里发生了难以置信的变化,我们需要数千家公司,我们需要在太空看到同样的迅速发展,而且我们能做到。”

马斯克的太空探索公司和理查德·布兰森的维珍银河公司也瞄准了太空商业旅行市场。贝索斯称,这个工作是他关注的“最重要的事情”,超过对电子商务网站亚马逊和《华盛顿邮报》的关注。上周美国空军选择蓝色起源等公司开发太空发射系统原型。五角大楼授予蓝色起源5亿美元合同用于开发New Glenn火箭。

贝索斯称:“我们将继续支持国防部,如果大科技公司拒绝美国国防部,国家将陷入麻烦。”最近几个月硅谷的科技雇员都拒绝政府国防合同,谷歌、微软等公司的高管都不得不面对争议。他表示:“我知道每个人都非常抵触这个国家的当前政治,但美国是伟大和宝贵的,需要得到防卫。”

另外贝索斯在峰会上还表示:“科技总是存在两面性,可以被人类利用也可以被滥用,这不新鲜。书籍被发明后,人们可以写很邪恶的书。但这不能说书是坏的。”最近亚马逊成为最被严密关注的科技公司,公司内部和国会议员都要求评估该公司对公平竞争的影响。特朗普暗示要对该公司采取反垄断行动。

社交媒体公司如Facebook和Twitter也日益遭到批评。贝索斯称:“我认为不幸的是社交媒体不断推行认同政治和部落制度,我认为互联网当前变成了确认偏见的机器。”他表示:“最终社会可形成对新技术滥用的免疫反应,但这需要时间。我们最不能做的事情就是阻碍新技术的进步。”(木秀林)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217558-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm