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贝佐斯：人类未来数量可达万亿，生活在太阳系各处

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-24 01:00

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（原标题：Jeff Bezos says tech's biggest problems don't have solutions yet, but 'we'll figure them out' ，Jeff Bezos predicts we'll have 1 trillion humans in the solar system, and Blue Origin wants to help get us there）

贝佐斯：人类未来数量可达万亿，生活在太阳系各处


科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，据美国媒体报道，亚马逊和蓝色起源的创始人兼CEO杰夫・贝索斯预测，太阳系里人类的数量终有一天会达到1万亿，而且他制定了如何帮助实现这点的计划。另外他认为硅谷很多大问题依然没有解决，但“我们将找到解决方案”。

周三在旧金山《连线》25周年峰会上贝索斯表示：“我无法活着看到那项长期使命的完成，我们正开始遇到一个绝对事实即地球资源是有限的。”他称，蓝色起源瞄准降低进入太空的成本，他将在明年投入10亿多点美元支持该公司。贝索斯表示：“过去20年互联网在很短时间里发生了难以置信的变化，我们需要数千家公司，我们需要在太空看到同样的迅速发展，而且我们能做到。”

马斯克的太空探索公司和理查德・布兰森的维珍银河公司也瞄准了太空商业旅行市场。贝索斯称，这个工作是他关注的“最重要的事情”，超过对电子商务网站亚马逊和《华盛顿邮报》的关注。上周美国空军选择蓝色起源等公司开发太空发射系统原型。五角大楼授予蓝色起源5亿美元合同用于开发New Glenn火箭。

贝索斯称：“我们将继续支持国防部，如果大科技公司拒绝美国国防部，国家将陷入麻烦。”最近几个月硅谷的科技雇员都拒绝政府国防合同，谷歌、微软等公司的高管都不得不面对争议。他表示：“我知道每个人都非常抵触这个国家的当前政治，但美国是伟大和宝贵的，需要得到防卫。”

另外贝索斯在峰会上还表示：“科技总是存在两面性，可以被人类利用也可以被滥用，这不新鲜。书籍被发明后，人们可以写很邪恶的书。但这不能说书是坏的。”最近亚马逊成为最被严密关注的科技公司，公司内部和国会议员都要求评估该公司对公平竞争的影响。特朗普暗示要对该公司采取反垄断行动。

社交媒体公司如Facebook和Twitter也日益遭到批评。贝索斯称：“我认为不幸的是社交媒体不断推行认同政治和部落制度，我认为互联网当前变成了确认偏见的机器。”他表示：“最终社会可形成对新技术滥用的免疫反应，但这需要时间。我们最不能做的事情就是阻碍新技术的进步。”（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217558-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:美国亚马逊马斯克贝索斯杰夫・贝佐斯

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