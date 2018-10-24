保罗・艾伦生平：终身未婚，晚年做慈善投资航天NBA

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，微软联合创始人保罗・艾伦于美国当地时间10月15日在西雅图因癌症逝世，享年65岁。

艾伦是美国商业巨头、投资者和慈善家。1975年，他与比尔・盖茨（Bill Gates）共同创立了微软。在去世前，他可能是世界上第44位最富有的人，净资产约为203亿美元，其中包括1亿股微软股票。艾伦从未结过婚，也没有孩子，他发誓要把自己的财产捐给慈善机构。

艾伦是火神公司(Vulcan)的创始人和董事长，该公司负责管理他的各种业务和慈善事业。艾伦拥有数十亿美元的投资组合，包括投资科技和媒体公司、科学研究、房地产控股公司、私人航天企业以及购买其他公司的股份。

艾伦还是艾伦脑科学研究所、人工智能研究所、细胞科学研究所以及Stratolaunch Systems的创始人。在其一生中，艾伦为教育、野生动物和环境保护、艺术、健康和社区服务等事业捐助了超过20亿美元资金。

早期生活

艾伦于1953年1月21日出生在华盛顿州西雅图，就读于西雅图的私立学校湖畔中学，并在那里与比他小两岁的盖茨成为朋友，两人都对电脑充满了热情。他们使用湖畔中学的电传打字终端机在几个分时计算机系统上练习自己的编程技能，还利用华盛顿大学计算机科学系的实验室进行个人研究和计算机编程。1971年，至少有一次，他们因为滥用实验室设备而被禁止进入。

在获得满分1600分并毕业后，艾伦去了华盛顿州立大学，在那里他加入了Phi Kappa Theta兄弟会，但2年后辍学以便在波士顿的霍尼韦尔做程序员。后来，艾伦说服盖茨从哈佛大学退学，联合创建了微软。盖茨解释了他在哈佛的状态:“如果事情(微软)没有成功，我总是可以回到学校，我正式休学了！”

微软

1975年，在新墨西哥州的阿尔伯克基，艾伦和盖茨开始推销BASIC编程语言解释器。据说，艾伦首创了“微软”这个名字。1980年，微软致力于为IBM个人电脑提供IBM磁盘操作系统(DOS)，尽管他们还没有开发出来。艾伦牵线与微软达成协议，购买蒂姆・帕特森（Tim Paterson）开发的QDOS操作系统。这次交易的结果是，微软获得了一份合同，提供最终可在IBM个人电脑上运行的DOS系统。与IBM的这份合同被证明是微软历史上的一个分水岭，它为艾伦和盖茨带来了财富和成功。

1982年，艾伦因重病离开微软。2000年11月，艾伦正式辞去了微软董事长的职务，但被要求作为公司高管的高级战略顾问。据称盖茨曾要求艾伦给他些股份，以补偿他更多工作的代价。艾伦认为这是合理的。然而，到了调整股权的时候，盖茨却决定不按照计划进行。相反，盖茨试图以低价收购艾伦的股份，被后者拒绝，并保留了完整股份。当微软上市时，这对艾伦成为亿万富翁至关重要。

商业和投资

1）金融与技术

Vulcan Capital是艾伦位于西雅图武神公司旗下的投资子公司，该公司管理着艾伦的个人财富，专注于对新兴技术和互联网公司进行投资。最近的投资包括Redfin、Decide.com和Audience。

专利：艾伦拥有43项美国专利商标局承认的专利。

应用程序：艾伦支持开发移动应用Saga的初创企业A.R.O.、面向体育迷的社交应用SportStream以及名为Fayve的内容管理应用。

Interval Research Corporation：1992年,艾伦和大卫・里德尔（David Liddle）共同创办了这家公司，它是硅谷的实验室和新业务孵化器，产生超过300项专利。艾伦于2010年8月针对AOL、苹果、eBay、Facebook、谷歌、Netflix、Office Depot、OfficeMax、Staples、雅虎以及YouTube等提起4项专利侵权诉讼。

Ticketmaster: 1993年，艾伦投资2.43亿美元收购了Ticketmaster 80%的股份。1997年，Home Shopping Network以价值2.09亿美元的股票换购了艾伦持有的47.5%股份。

Charter Communications: 1998年，艾伦收购了Charter Communications的控股权。该公司2016年收购时代华纳有线电视，随后与Charter子公司Spectrum合并，使Charter Communications成为美国第二大有线电视公司。

2）航空航天

2004年10月4日，艾伦证实他是航天工程师兼企业家伯特・鲁坦(Burt Rutan)的太空船一号(SpaceShipOne)的唯一投资人，这是首次由私人资助的、成功将平民送入亚轨道空间的努力。

2011年12月13日，艾伦宣布在莫哈韦空天港建立Stratolaunch Systems公司。如果成功，这个项目将是第一个完全由私人出资的太空运输系统。

2015年4月13日，Vulcan Aerospace宣布成立。它隶属于艾伦旗下的武神公司，希望通过降低成本和按需访问来改变世界对太空旅行。

3）体育

艾伦拥有两支职业球队，第一支是美国国家篮球协会(NBA)的波特兰开拓者队(Portland Trail Blazers)，他于1988年以7000万美元的价格从加州房地产开发商拉里・温伯格（Larry Weinberg）手中收购这支篮球队。自艾伦接手NBA以来，开拓者队已经19次打进季后赛，包括1990年和1992年的NBA总决赛。福布斯数据显示，开拓者在2015年的价值为9.4亿美元，在30支NBA球队中排名第12位。

第二支是美国国家橄榄球联盟（NFL）中的西雅图海鹰队(Seattle Seahawks)。当1996年其前老板肯・贝林（Ken Behring）威胁要把西雅图海鹰队转移到南加州时，艾伦买下了它。当时，很多人都不看好这支队伍。但到2014年8月，福布斯估计海鹰队的价值为13.3亿美元，并称其是“全美橄榄球联盟最狂热的球迷基地之一”。在艾伦的领导下，海鹰三次赢得超级碗XLVIII，并赢得三次NFC锦标赛。

此外，艾伦还在2009年入股了美国职业足球大联盟(Major League Soccer)的西雅图海湾人队(Seattle Sounders FC)。这支队伍的所有权还属于电影制片人乔・罗斯（Joe Roth）、商人阿德里安・哈诺（Adrian Hanauer）和喜剧演员德鲁・凯里（Drew Carey）。西雅图海湾人队在第一个赛季就把所有主场比赛门票都卖光了，创下了MLS平均出勤率的新纪录，也是联盟售出的最多赛季门票。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217559-1.html

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