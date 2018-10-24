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10月26日上架销售，郭明池预测iPhone XR将大卖

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-24 10:00

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（原标题：People will flock to Apple's cheaper iPhone XR at a faster rate than expected, says analyst Kuo）

10月26日上架销售，郭明池预测iPhone XR将大卖

图注：2018年9月12日，在美国加州库比蒂诺的史蒂夫・乔布斯剧院，苹果在一个特别活动中展示了新款iPhone XR

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，据CNBC网站报道，知名苹果分析师郭明池(Ming-Chi Kuo)发布的的一份最新研究报告显示，消费者将出人意料地以更快速度涌向苹果新款iPhone XR。

郭明池以对苹果产品的准确预测而出名，而这得益于他与苹果供应商密切的关系。上周日，他已将iPhone XR第四季度的出货量预期上调10%。现在，他预计，今年第四季度iPhone XR的出货量将在3300万部至3800万部之间，高于此前预计的3300万部至3500万部。

他将自己对第四季度iPhone总出货量的预期从7500万部至8000万部，上调至7800万部至8300万部。相比之下，去年同期苹果iPhone的销量为7730万部，因此，按照郭明池的预计，iPhone第四季度的销量同比将略有增长。

郭明池在报告中写道：“我们相信iPhone XR因更新换代而产生的需求会好于去年的iPhone 8系列，因为iPhone XR配备了更大的显示屏，拥有更长的电池寿命，支持双sim卡，以及采用了新颖的外形设计。”

iPhone XR是苹果今年9月份发布的三款新款iPhone中最便宜的一款。它将于今年10月19日接受预定，一周后将在各专卖店上架销售。它的起售价为6499元，而另一新款iPhone XS的起售价为8699元。

iPhone XR提供了一些此前更昂贵的iPhone所具备的功能，比如人脸识别功能和更大的显示屏。不过，它不像iPhone XS或iPhone XS Max那样防水，也没有后者那样的高端摄像头系统。此外，它采用的是一款更便宜的LCD显示屏，而不是iPhone XS和iPhone XS Max所采用的彩色OLED显示屏。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217560-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:苹果iphone显示屏郭明池新款iPhone

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