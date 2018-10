10月26日上架销售,郭明池预测iPhone XR将大卖

图注:2018年9月12日,在美国加州库比蒂诺的史蒂夫·乔布斯剧院,苹果在一个特别活动中展示了新款iPhone XR

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息,据CNBC网站报道,知名苹果分析师郭明池(Ming-Chi Kuo)发布的的一份最新研究报告显示,消费者将出人意料地以更快速度涌向苹果新款iPhone XR。

郭明池以对苹果产品的准确预测而出名,而这得益于他与苹果供应商密切的关系。上周日,他已将iPhone XR第四季度的出货量预期上调10%。现在,他预计,今年第四季度iPhone XR的出货量将在3300万部至3800万部之间,高于此前预计的3300万部至3500万部。

他将自己对第四季度iPhone总出货量的预期从7500万部至8000万部,上调至7800万部至8300万部。相比之下,去年同期苹果iPhone的销量为7730万部,因此,按照郭明池的预计,iPhone第四季度的销量同比将略有增长。

郭明池在报告中写道:“我们相信iPhone XR因更新换代而产生的需求会好于去年的iPhone 8系列,因为iPhone XR配备了更大的显示屏,拥有更长的电池寿命,支持双sim卡,以及采用了新颖的外形设计。”

iPhone XR是苹果今年9月份发布的三款新款iPhone中最便宜的一款。它将于今年10月19日接受预定,一周后将在各专卖店上架销售。它的起售价为6499元,而另一新款iPhone XS的起售价为8699元。

iPhone XR提供了一些此前更昂贵的iPhone所具备的功能,比如人脸识别功能和更大的显示屏。不过,它不像iPhone XS或iPhone XS Max那样防水,也没有后者那样的高端摄像头系统。此外,它采用的是一款更便宜的LCD显示屏,而不是iPhone XS和iPhone XS Max所采用的彩色OLED显示屏。

