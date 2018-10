盖茨缅怀艾伦:中学时相识 没有他就没有个人电脑

科技传媒网讯 网易科技新闻10月16日消息,据国外媒体报道,当地时间周一微软联合创始人保罗·艾伦(Paul Allen)去世,享年65岁。微软另一位创始人比尔·盖茨(Bill Gates)发表声明对艾伦的去世表示缅怀:“如果没有他,个人电脑将不复存在。”

盖茨在声明中表示,

“我最亲爱的老朋友保罗·艾伦去世了,我很伤心。从我们在湖滨学校度过的早年岁月,到我们在创建微软过程中的砥砺前行,再到我们多年来所合作的慈善项目,保罗是一个真正的合作伙伴和亲密朋友。如果没有他,个人电脑就不会存在。”

“但保罗并不满足于仅仅创办一家公司。他将自己的智慧和同情心转入新的领域,其追求的中心在于改善人们的生活,加强西雅图和世界各地社区的联系。他常常这样说:‘如果一件事有趋好的潜力,那么我们就应该去做。’他就是这样一种人。”

“保罗热爱生活,热爱他周围的每一个人,我们都以他为荣。他理应有更多的人间岁月。无论如何,他对科技和慈善事业的贡献将代代相传。今后的岁月中,我会非常想念他。”

英文原文:

I am heartbroken by the passing of one of my oldest and dearest friends, Paul Allen. From our early days together at Lakeside School, through our partnership in the creation of Microsoft, to some of our joint philanthropic projects over the years, Paul was a true partner and dear friend. Personal computing would not have existed without him.

But Paul wasn’t content with starting one company. He channeled his intellect and compassion into a second act focused on improving people’s lives and strengthening communities in Seattle and around the world. He was fond of saying, “If it has the potential to do good, then we should do it.” That’s the kind of person he was.

Paul loved life and those around him, and we all cherished him in return. He deserved much more time, but his contributions to the world of technology and philanthropy will live on for generations to come. I will miss him tremendously.

盖茨和艾伦都是电脑爱好者,两位少年在西雅图湖畔中学读书时相识,时年盖茨12岁、艾伦14岁。艾伦的父亲是华盛顿大学图书馆副主任,他和盖茨以及其他朋友在华盛顿大学的计算机科学实验室呆了很长时间。

正是在华盛顿大学,艾伦和盖茨创办了他们的第一家公司,这家初创公司开发了一种名为Traf-O-Data的计算流量的计算机系统。

去年,艾伦在华盛顿大学(University of Washington)保罗·G·艾伦(Paul G. Allen)计算机科学与工程学院(School of Computer Science & Engineering)授命的活动中反思了这个项目:

“客观地说,Traf-O-Data作为一家公司是失败的。就在我们的业务开始好转的时候,各州开始向地方政府免费提供流量统计服务,我们的商业模式随之消失。”

“但是,尽管Traf-O-Data在商业上失败了,但我们对微处理器的理解对我们未来成功至关重要。我为编写程序而创建的模拟器比当时任何程序员都要领先一步。”

“如果没有我们的Traf-O-Data,如果没有在华盛顿大学计算机上花那么多时间,你可以说可能就不会有微软。”

盖茨和艾伦于1975年共同创立了微软,巩固了他们在技术领域的传奇地位。该公司最初的想法是为一种新型微型计算机构建一种编程语言的实现。据艾伦称,微软的名字来源于微型计算机和软件的一个合成词。

和任何长期的友谊一样,艾伦和盖茨也有他们的裂隙时间。据报道,艾伦2011年的回忆录《理想男人》(Idea Man)在两人之间制造了裂痕。在该书中,艾伦披露了此前不为人知的两人关系细节,包括围绕微软股权的紧张谈判,以及艾伦最初被诊断患有非霍奇金淋巴瘤时离开了公司。(晗冰)

