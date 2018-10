库克悼念保罗·艾伦逝世:我们的行业失去一位先驱

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息,据外国媒体报道,微软联合创始人保罗·艾伦(Paul Allen)于美国当地时间周一去世,享年65岁。这位科技先驱、神奇的投资者、慈善家今天将被全世界所铭记。

1975年,艾伦与比尔·盖茨(Bill Gates)共同创立了微软。艾伦在8年后离开了公司,当时他正在接受癌症治疗,尽管他在2000年之前始终是微软董事会成员。2009年,艾伦开始治疗非霍奇金淋巴瘤,随后病情得到缓解。然而就在两周前,艾伦说他还在接受癌症治疗。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)通过Twitter表达了他的哀悼之情,他说科技行业“失去了一位先驱”,而世界“失去了一股正义的力量”。库克表示:“我们的行业失去了一位先驱,我们的世界失去了一股正义的力量。我们向保罗的朋友、家人以及微软的所有表示最深切的哀悼。”

英文原文:“Our industry has lost a pioneer and our world has lost a force for good. We send our deepest condolences to Paul’s friends, the Allen family and everyone at Microsoft.”(小小)

