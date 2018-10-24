库克悼念保罗・艾伦逝世：我们的行业失去一位先驱,保罗・艾伦 库克 艾伦 微软 比尔・盖茨
科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，据外国媒体报道，微软联合创始人保罗・艾伦(Paul Allen)于美国当地时间周一去世，享年65岁。这位科技先驱、神奇的投资者、慈善家今天将被全世界所铭记。
1975年，艾伦与比尔・盖茨（Bill Gates）共同创立了微软。艾伦在8年后离开了公司，当时他正在接受癌症治疗，尽管他在2000年之前始终是微软董事会成员。2009年，艾伦开始治疗非霍奇金淋巴瘤，随后病情得到缓解。然而就在两周前，艾伦说他还在接受癌症治疗。
苹果公司首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）通过Twitter表达了他的哀悼之情，他说科技行业“失去了一位先驱”，而世界“失去了一股正义的力量”。库克表示：“我们的行业失去了一位先驱，我们的世界失去了一股正义的力量。我们向保罗的朋友、家人以及微软的所有表示最深切的哀悼。”
英文原文：“Our industry has lost a pioneer and our world has lost a force for good. We send our deepest condolences to Paul’s friends, the Allen family and everyone at Microsoft.”（小小）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217562-1.html
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