纳德拉悼念保罗·艾伦:他对微软和社会贡献不可磨灭

(原标题:Microsoft co-founder Paul Allen passes away at 65, remembered by Tim Cook & many more)

科技传媒网讯 网易科技新闻10月16日消息,据9to5Mac报道,微软联合创始人保罗·艾伦(Paul Allen)与美国当地时间周一去世,微软现任首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)发表声明表达悼念之情:

纳德拉说,艾伦对社会和微软做出了“不可磨灭”的贡献。他表示:“艾伦对我们公司、科技行业和社区的贡献是不可磨灭的。作为微软的创始人之一,他以自己安静而执着的方式创造了神奇的产品、体验和机制,并以此改变了世界。我从他身上学到了很多,他的求知欲、好奇心和对高标准的追求将继续激励着我和微软的所有人。我们的心与保罗的家人和所爱的人同在。安息吧!”

英文原文:Paul Allen’s contributions to our company, our industry and to our community are indispensable. As co-founder of Microsoft, in his own quiet and persistent way, he created magical products, experiences and institutions, and in doing so, he changed the world. I have learned so much from him – his inquisitiveness, curiosity and push for high standards is something that will continue to inspire me and all of us at Microsoft. Our hearts are with Paul’s family and loved ones. Rest in peace.

微软前首席执行官史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)称艾伦是一个“真正了不起、聪明、鼓舞人心的人”。他说:“艾伦是个真正了不起、聪明、鼓舞人心的人,也是一个很好的朋友。我会想念他的”(Paul was a truly wonderful, bright and inspiring person—- and a great friend. I will miss him)

微软Windows部门的前总裁史蒂文·辛诺夫斯基(Steven Sinofsky)表示,艾伦“用计算机和他后来在科学、社区和研究领域的工作,重新塑造了人们的生活”。(Paul was an original and a dear person who did so much to shape lives with computing and his later work in science, community, and research. I am so deeply saddened by his passing. He will be missed. RIP Paul.)

据艾伦的个人网站称,艾伦的“慈善捐款超过20亿美元”,囊括环境保护、无家可归以及机器学习等领域。(小小)

