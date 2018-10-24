¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ ÍøÒ× 2018-10-24 15:01
ÄÉµÂÀµ¿Äî±£ÂÞ¡¤°¬Â×:Ëû¶ÔÎ¢ÈíºÍÉç»á¹±Ï×²»¿ÉÄ¥Ãð,±£ÂÞ¡¤°¬Â× ÄÉµÂÀ Î¢Èí °¬Â× microsoft ±£ÂÞ
£¨Ô±êÌâ£ºMicrosoft co-founder Paul Allen passes away at 65, remembered by Tim Cook & many more£©
¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÑ¶ ÍøÒ×¿Æ¼¼ÐÂÎÅ10ÔÂ16ÈÕÏûÏ¢£¬¾Ý9to5Mac±¨µÀ£¬Î¢ÈíÁªºÏ´´Ê¼ÈË±£ÂÞ¡¤°¬Â×(Paul Allen)ÓëÃÀ¹úµ±µØÊ±¼äÖÜÒ»È¥ÊÀ£¬Î¢ÈíÏÖÈÎÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÈøµÙÑÇ¡¤ÄÉµÂÀ£¨Satya Nadella£©·¢±íÉùÃ÷±í´ïµ¿ÄîÖ®Çé£º
ÄÉµÂÀËµ£¬°¬Â×¶ÔÉç»áºÍÎ¢Èí×ö³öÁË¡°²»¿ÉÄ¥Ãð¡±µÄ¹±Ï×¡£Ëû±íÊ¾£º¡°°¬Â×¶ÔÎÒÃÇ¹«Ë¾¡¢¿Æ¼¼ÐÐÒµºÍÉçÇøµÄ¹±Ï×ÊÇ²»¿ÉÄ¥ÃðµÄ¡£×÷ÎªÎ¢ÈíµÄ´´Ê¼ÈËÖ®Ò»£¬ËûÒÔ×Ô¼º°²¾²¶øÖ´×ÅµÄ·½Ê½´´ÔìÁËÉñÆæµÄ²úÆ·¡¢ÌåÑéºÍ»úÖÆ£¬²¢ÒÔ´Ë¸Ä±äÁËÊÀ½ç¡£ÎÒ´ÓËûÉíÉÏÑ§µ½ÁËºÜ¶à£¬ËûµÄÇóÖªÓû¡¢ºÃÆæÐÄºÍ¶Ô¸ß±ê×¼µÄ×·Çó½«¼ÌÐø¼¤Àø×ÅÎÒºÍÎ¢ÈíµÄËùÓÐÈË¡£ÎÒÃÇµÄÐÄÓë±£ÂÞµÄ¼ÒÈËºÍËù°®µÄÈËÍ¬ÔÚ¡£°²Ï¢°É£¡¡±
Ó¢ÎÄÔÎÄ£ºPaul Allen¡¯s contributions to our company, our industry and to our community are indispensable. As co-founder of Microsoft, in his own quiet and persistent way, he created magical products, experiences and institutions, and in doing so, he changed the world. I have learned so much from him ¨C his inquisitiveness, curiosity and push for high standards is something that will continue to inspire me and all of us at Microsoft. Our hearts are with Paul¡¯s family and loved ones. Rest in peace.
Î¢ÈíÇ°Ê×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÊ·µÙ·ò¡¤±«¶ûÄ¬£¨Steve Ballmer£©³Æ°¬Â×ÊÇÒ»¸ö¡°ÕæÕýÁË²»Æð¡¢´ÏÃ÷¡¢¹ÄÎèÈËÐÄµÄÈË¡±¡£ËûËµ£º¡°°¬Â×ÊÇ¸öÕæÕýÁË²»Æð¡¢´ÏÃ÷¡¢¹ÄÎèÈËÐÄµÄÈË£¬Ò²ÊÇÒ»¸öºÜºÃµÄÅóÓÑ¡£ÎÒ»áÏëÄîËûµÄ¡±£¨Paul was a truly wonderful, bright and inspiring person¡ª- and a great friend. I will miss him£©
Î¢ÈíWindows²¿ÃÅµÄÇ°×Ü²ÃÊ·µÙÎÄ¡¤ÐÁÅµ·òË¹»ù(Steven Sinofsky)±íÊ¾£¬°¬Â×¡°ÓÃ¼ÆËã»úºÍËûºóÀ´ÔÚ¿ÆÑ§¡¢ÉçÇøºÍÑÐ¾¿ÁìÓòµÄ¹¤×÷£¬ÖØÐÂËÜÔìÁËÈËÃÇµÄÉú»î¡±¡££¨Paul was an original and a dear person who did so much to shape lives with computing and his later work in science, community, and research. I am so deeply saddened by his passing. He will be missed. RIP Paul.£©
¾Ý°¬Â×µÄ¸öÈËÍøÕ¾³Æ£¬°¬Â×µÄ¡°´ÈÉÆ¾è¿î³¬¹ý20ÒÚÃÀÔª¡±£¬ÄÒÀ¨»·¾³±£»¤¡¢ÎÞ¼Ò¿É¹éÒÔ¼°»úÆ÷Ñ§Ï°µÈÁìÓò¡££¨Ð¡Ð¡£©
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-217563-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
´Ë´ÎÂÌµØ¼¯ÍÅÓë¿Æ¿ØÈ«ÇòµÄÐ¯ÊÖ£¬¶ÔÓÚÇøÓòÄÚµÄ²úÒµ·¢Õ¹ÓÐ×ÅÉîÔ¶µÄÒâÒå¡£
HappyBABYìû±´´´Ê¼ÈËShaziµ½·ÃÄê¸âÂèÂè Ë«·½´ï³ÉºÏ×÷
Google+½«¹ØÓÐ´óV±íÊ¾²»Âú£º700Íò·ÛË¿¡°ËµÃ»¾ÍÃ»¡°,¹È¸è Á³Êé ÍÆÌØ google+ Éç½»ÍøÂç
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£