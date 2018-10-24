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£¨Ô­±êÌâ£ºMicrosoft co-founder Paul Allen passes away at 65, remembered by Tim Cook & many more£©

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Ó¢ÎÄÔ­ÎÄ£ºPaul Allen¡¯s contributions to our company, our industry and to our community are indispensable. As co-founder of Microsoft, in his own quiet and persistent way, he created magical products, experiences and institutions, and in doing so, he changed the world. I have learned so much from him ¨C his inquisitiveness, curiosity and push for high standards is something that will continue to inspire me and all of us at Microsoft. Our hearts are with Paul¡¯s family and loved ones. Rest in peace.

Î¢ÈíÇ°Ê×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÊ·µÙ·ò¡¤±«¶ûÄ¬£¨Steve Ballmer£©³Æ°¬Â×ÊÇÒ»¸ö¡°ÕæÕýÁË²»Æð¡¢´ÏÃ÷¡¢¹ÄÎèÈËÐÄµÄÈË¡±¡£ËûËµ£º¡°°¬Â×ÊÇ¸öÕæÕýÁË²»Æð¡¢´ÏÃ÷¡¢¹ÄÎèÈËÐÄµÄÈË£¬Ò²ÊÇÒ»¸öºÜºÃµÄÅóÓÑ¡£ÎÒ»áÏëÄîËûµÄ¡±£¨Paul was a truly wonderful, bright and inspiring person¡ª- and a great friend. I will miss him£©

Î¢ÈíWindows²¿ÃÅµÄÇ°×Ü²ÃÊ·µÙÎÄ¡¤ÐÁÅµ·òË¹»ù(Steven Sinofsky)±íÊ¾£¬°¬Â×¡°ÓÃ¼ÆËã»úºÍËûºóÀ´ÔÚ¿ÆÑ§¡¢ÉçÇøºÍÑÐ¾¿ÁìÓòµÄ¹¤×÷£¬ÖØÐÂËÜÔìÁËÈËÃÇµÄÉú»î¡±¡££¨Paul was an original and a dear person who did so much to shape lives with computing and his later work in science, community, and research. I am so deeply saddened by his passing. He will be missed. RIP Paul.£©

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