Adobe宣布将完整版Photoshop CC移植到iPad上

（原标题：Adobe brings full Photoshop to iPad）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，据VentureBeat报道，在年度Adobe Max全球创意用户大会上，美国电脑软件公司Adobe为苹果平板电脑iPad增加了两项改进版应用。Adobe宣布推出“双子座计划”（Project Gemini），即用于iOS平板设备的绘图和绘画应用程序，以及将完整版本的Photoshop CC移植到iPad上。

其中，双子座项目将Adobe的绘图引擎重新打包成简洁的流线型界面，完全采用全屏模式，隐藏了UI。从本质上说，这是个Apple Pencil和触摸屏优化版的Photoshop。Adobe在介绍双子座计划的博文中称：“作为孩子，我们都画画，无论是作为一种创造性的表达方式，还是为了分享我们的故事和想法，亦或是仅仅为了创造美丽。对于任何在创意领域工作的人来说，画画既是最简单的交流方式，也是每个创意工作流程的基础。通过对所有技能水平的艺术家进行严格测试，我们重新反思了绘图工具的工作方式。”

在今天发布会之前的媒体预览中，Adobe展示了这款应用的某些核心功能。由插图画家和Adobe设计团队成员基尔・韦伯斯特（Kyle T. Webster）设计的自然笔刷（包括动态笔刷，如水彩和油彩）加入新的屏蔽、选择、转换指南和网格。此外，还有Photoshop的核心光栅和矢量绘图功能，以及一整套导出和共享工具。双子座项目从今天开始可以在iOS上进行封闭预览。有兴趣的插图画家可以在Adobe网站上填写调查问卷，申请参加体验。

当为iPad设计的Photoshop CC在2019年发布时，它将把绝大部分桌面版本的功能带到移动端。这包括对PSD文件的支持，与PC上Photoshop更加紧密地结合起来的“重新想象”用户体验，以及云同步框架（使项目文件和画笔可以跨桌面和iPad访问）。

Adobe在博客文章中写道:“我们已经认真考虑了许多来自社区的要求，人们希望获得更专业的功能。直到最近，随着设备的越发强大，我们才能够把这个请求变成一个正式的项目。”iPad的Photoshop CC是“核心”工具，包括功能齐全的分层系统、选择、屏蔽、过滤、调整等等。Adobe指出，有些已经在设计中考虑了触摸手势。

其他Photoshop功能包括内容感知填充，它可以让你从物体周围的部分中选择包含和排除哪些像素来填充照片，以及一个重新设计的主屏幕，包括“What’s New”部分。这还不是全部。Photoshop CC的框架工具允许你为图像的大小或形状创建占位符，并自动缩放图像以适合它。

Adobe XD

除了Photoshop CC，Adobe还发布了新版Adobe XD(用户体验设计应用程序)，在语音助理设计方面也进行了改进，并与Adobe更广泛的Creative Cloud进行了更紧密的集成。Adobe XD的最新版本支持语音原型，它提供了一套工具，旨在简化车载导航系统、移动设备和智能助手(如亚马逊Alexa、微软Cortana和Google Assistant)的开发。

语音命令现在可以用作触发器：当你预览原型时，将能够从话语中启动相关的操作。语音回放可以作为原型中的一个动作。具体来说，您可以添加一个响应，并使用Adobe XD的内置“文本-语音”引擎，在它被触发时预览它。

在未来的几个月里，XD还将推出更多的语言和新的语音角色。语音原型是对Adobe UI工具包的补充，后者是专门为亚马逊最近宣布的Alexa Presentation Language (APL)框架而开发的，该框架包括许多样式、排版、颜色以及在智能显示器(如亚马逊Echo Show和Echo Spot)上运行的虚拟Alexa应用所需的组件。

Adobe Stock

Adobe Stock图库中有来自路透社、Pond5和Stocksy等供应商提供的1.25亿张图片素材和800万段视频，现在依然在继续扩张。该公司与GoPro合作，将GoPro 4K相机拍摄的内容囊括进来。

Adobe Stock的搜索引擎已经更新了Adobe Sensei支持的功能。Find Similar Controls工具帮助具有相似颜色、内容和组合的表面图像，而新的Copy Space过滤器拉出有空间添加文本的图像。现在，也可以在Adobe Stock中获得循环视频。同样重要的是，Adobe Stock贡献者现在可以免费访问Adobe Portfolio。

Adobe Audition

改进版Adobe Audition拥有更强大的回放和录制引擎，它可以支持128个回放曲目，或者用“标准现代工作站”同时以低延迟效果录制12个曲目，不需要专用的硬件组件。其他亮点包括改进的添加音轨对话框，可以添加多个音频和总线音轨，Delete Empty Tracks命令可清理未使用的音轨，同时有Zoom to Time按钮和预设快捷方式。

Adobe InDesign

Adobe InDesign有个新的属性面板。同样首次亮相的是由Adobe Sensei提供支持的内容感知填充：当你将图像插入帧中时，InDesign会利用人工智能来检测图像的最佳部分和缩放比例，并重新定位，以便只显示你需要的那些部分。布局调整也由Adobe Sensei提供支持，可自动调整图片和文本帧大小以适应打印机页面。

Adobe Lightroom

最新版本的Adobe Lightroom拥有People View，它使用Adobe Sensei技术自动在照片中标记人物，并在每张照片中显示人物。与此同时，改进版的搜索工具为元数据(如相机、镜头、光圈、ISO、位置、关键字等)提供自动补全建议。Lightroom的新共享选项卡使通过Lightroom web门户创建的图像更容易浏览和访问。而连接器――改进后的Mac和Windows共享选项卡的一部分――允许您在Lightroom中直接将相册共享到您的Adobe投资组合中。连接器将来将获得第三方集成。

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator有很多改进，其中有些是由Adobe Sensei支持的，比如支持全局编辑，允许用户在整个项目中更改类似对象的颜色、形状和方向，并在画板中选择、查找和编辑对象。新的工具栏界面允许你拖放快捷方式来创建定制的工作区布局。Adobe Fonts是直接集成的，因此你可以在不激活字体的情况下预览字体，并通过单击使用。

除此之外，Adobe还发布了Character Animator，结合了实时捕捉和记录系统，用于控制在Photoshop或Illustrator中绘制的分层木偶；Adobe最新版本的旗舰非线性编辑器(NLE)Premiere Pro，其最新版本在性能、颜色分级、运动图形工作流等方面有了显著的改进。Adobe的3D和图形设计工作流工具Adobe Dimension，利用Adobe Sensei让用户定制相机角度、照明、3D对象的材料，并把他们放在背景图像，同时考虑照明和阴影。Adobe Portfolio也增加了许多新功能。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217566-1.html

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