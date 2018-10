皮查伊哀悼保罗·艾伦:失去了一位伟大技术先驱

(原标题:Microsoft co-founder Paul Allen dies of cancer at age 65)

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息,据CNBC报道,美国当地时间周一下午,微软联合创始人保罗·艾伦(Paul Allen)因非霍奇金淋巴瘤并发症逝世。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)发文哀悼这位科技先驱、慈善家:

皮查伊说,艾伦去世后,全世界“在今天失去了一位伟大的技术先驱”。他写道:“今天我们失去了一位伟大的技术先驱,感谢艾伦!你通过自己的工作和慈善事业为世界做出了巨大贡献。向你的家人和整个微软社区深表哀悼!”(We lost a great technology pioneer today - thank you Paul Allen for your immense contributions to the world through your work and your philanthropy. Thoughts are with his family and the entire Microsoft community.)(小小)

