皮查伊哀悼保罗・艾伦：失去了一位伟大技术先驱

（原标题：Microsoft co-founder Paul Allen dies of cancer at age 65）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，据CNBC报道，美国当地时间周一下午，微软联合创始人保罗・艾伦（Paul Allen）因非霍奇金淋巴瘤并发症逝世。谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）发文哀悼这位科技先驱、慈善家：

皮查伊说，艾伦去世后，全世界“在今天失去了一位伟大的技术先驱”。他写道：“今天我们失去了一位伟大的技术先驱，感谢艾伦！你通过自己的工作和慈善事业为世界做出了巨大贡献。向你的家人和整个微软社区深表哀悼！”（We lost a great technology pioneer today - thank you Paul Allen for your immense contributions to the world through your work and your philanthropy. Thoughts are with his family and the entire Microsoft community.）（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217567-1.html

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