贝索斯哀悼保罗·艾伦:他始终在科技领域坚持不懈

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息,据CNBC报道,美国当地时间周一下午,微软联合创始人保罗·艾伦(Paul Allen)因非霍奇金淋巴瘤并发症逝世,亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)对其表达了哀悼之情,并赞扬了他在科技领域的“不懈”努力:

贝索斯发推文称:“听说保罗·艾伦去世的消息我很难过,他对发明和推动社会进步的热情激励了很多人。他始终在科技领域坚持着不懈的努力。我的心艾伦的家人和朋友同在。”(Very sad to hear of Paul Allen’s passing. His passion for invention and pushing forward inspired so many. He was relentless to the end. My heart goes out to Paul’s family and friends.)(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217568-1.html

