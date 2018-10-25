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亲友缅怀保罗・艾伦 亲妹妹：他总会抽出时间陪家人

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-25 01:01

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科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，据9to5Mac报道，微软联合创始人保罗・艾伦(Paul Allen)于美国当地时间周一去世，享年65岁。这位科技先驱、敏锐的投资者、慈善家的亲朋好友，纷纷发文表达哀悼之情：

亲友缅怀保罗・艾伦 亲妹妹：他总会抽出时间陪家人

艾伦的妹妹乔迪・艾伦(Jody Allen)说，他的家人记得哥哥是个“深受爱戴的兄弟和叔伯，也是个非凡的朋友”。

乔迪在声明中说：“我哥哥在各个层面上都是一个了不起的人。虽然大多数人都知道艾伦是一位技术专家和慈善家，但对我们来说，他还是一位深受爱戴的兄弟和叔伯，是一位非凡的朋友。他的家人和朋友有幸受到他的智慧、温暖、慷慨和深切的关怀。尽管他的日程安排很慢，但他总是抽出时间陪伴家人和朋友。在这个对我们和其他许多人来说失去亲人的悲痛时刻，我们对他每天表现出来的关怀深表感激。”

艾伦也是波特兰开拓者队（Portland Trail Blazers）的老板，该队发文称：“我们想念你！我们感谢你！我们爱你！”NBA总裁亚当・西尔弗（Adam Silver）赞扬他称，艾伦帮助“联盟的全球化发展和采用新技术奠定了基础”。

同样，艾伦也拥有西雅图海鹰队（Seattle Seahawks），该队教练皮特・卡罗尔（Pete Carroll）说，艾伦的死让他深感悲痛。他写道：“我会非常想念他，他亲切的领导风格和巨大的灵感将永远不会被忘记。因为艾伦的热情、奉献和无私，世界变得更加美好。他的遗产将永垂不朽。”

美国国家橄榄球联盟(NFL)主席罗杰・古德尔(Roger Goodell)说，艾伦改变了橄榄球比赛，并阻止球员们不必要的冒险。古德尔称:“他孜孜不倦地与我们的医疗顾问一起努力，以找到确保比赛更安全的新方法，并保护我们的球员避免陷入不必要的风险中。我个人很重视艾伦的建议，从集体谈判到将技术引入我们的比赛中都是如此。对于艾伦来说，我们的联盟因为他而变得更好，整个NFL都向保罗的家人和海鹰队球员表示最深切的哀悼。”

艾伦旗下的火神（Vulcan）公司宣布了讣告，并写道：“我们怀着深深的悲痛宣布艾伦去世的消息，他是我们的创始人和著名的技术专家、慈善家、社区建设者、环保主义者、音乐家和艺术支持者。我们所有和艾伦一起工作的人今天都感到难以言喻的悲伤。”火神公司首席执行官比尔・希尔夫（Bill Hilf）说:“艾伦拥有非凡的才智和解决世界上最棘手问题的热情，他坚信创造性思维和新方法能够产生深远而持久的影响。”

Salesforce创始人兼首席执行官马克・贝尼奥夫（Marc Benioff）写道：“我为保罗・艾伦的过世深感悲痛，他是一位伟大的科技领袖，他一生都很享受自己的生活和财富，但同时也在无私地回馈世界。他对海洋的保护给我留下了特别深刻的印象。” （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217569-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:NFL慈善家执行官艾伦保罗・艾伦

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