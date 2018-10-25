锤子否认成都总部解散传闻，称正整合研发团队,成都 锤子科技 融资 罗永浩 彭锦洲
科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，锤子科技成都子公司今日中午发布声明称，目前公司经营状况良好，各项业务正常开展。
锤子科技称，近期有传言称成都总部将解散，实际上是为了加强研发实力，对北京、深圳和成都的技术人员进行整合，公司成都总部的职能依然保持不变。
10月15日晚，有微博用户发布消息称，锤子科技解散成都分公司。有网友指出，爆料的人是锤子科技早期员工王前闯。该消息今日早间被继续传播。
对此，10月16日上午，锤子科技总裁彭锦洲对科技媒体新闻记者称，锤子科技解散成都分公司消息不实，公司将发公告澄清。
据媒体介绍，2016年，锤子科技亏损4亿元，一直徘徊在破产的边缘，直到2017年7月，锤子科技CEO罗永浩拿到10亿元融资后才松了一口气。
锤子科技拿到的10亿元融资，6亿元由成都市政府投资。2017年6月，锤子科技在成都注册公司。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217570-1.html
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