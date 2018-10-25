保罗艾伦去世：他高考满分 劝盖茨退学共同创立微软





科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，微博认证果壳网主笔瘦驼发微博缅怀保罗艾伦，梳理了保罗艾伦传奇的一生，并表示如果可以复制人生，保罗艾伦的可能是他最想拷贝的那一个。

文中写到，艾伦高考(SAT)拿了一个满分，1600分。根据统计，在SAT改革满分变成2400之前，任意一年考生拿1580以上高分的概率都不大于百万分之七。但保罗艾伦没去耶鲁哈佛麻省理工，而是留在了老家，上了华盛顿州立大学。两年之后，他退学，去霍尼韦尔当了程序员。劝盖茨退学，成了艾伦的日常，两年后，盖茨退学，两人开始创业。Micro-soft这个名字，就是艾伦起的。

以下为微博原文：

保罗艾伦(Paul Allen)死了，死在家乡西雅图，死于非霍奇金淋巴瘤，享年65岁。

如果可以复制人生，保罗艾伦的可能是我最想拷贝的那一个。在大众媒体上，保罗艾伦一生最重要的标签是“微软联合创始人”。他比盖茨大两岁，小时候两人在一所高中上学，两个初代极客就这么凑在了一起。艾伦自然是先参加高考的那一个，他的高考(SAT)拿了一个满分，1600分。根据统计，在SAT改革满分变成2400之前，任意一年考生拿1580以上高分的概率都不大于百万分之七。他没去耶鲁哈佛麻省理工，而是留在了老家，上了华盛顿州立大学。那也是一个很棒的学校。不过这都不重要。艾伦本来也没打算读完任何一个学位，图书馆有电脑供他折腾就够了，毕竟高中时候由于拿西雅图另一所大学-华盛顿大学的图书馆电脑干了太多幺蛾子，他和盖茨就被拉进过黑名单，即便他爹就是这个图书馆的管理人员。两年之后，他退学，去@霍尼韦尔当了程序员。因为工作地点在波士顿，离盖茨正在念的哈佛很近。发财之后，艾伦陆陆续续给华盛顿大学捐了差不多一个亿美金，不但建立了以自己名字命名的计算机研究中心，还以父亲的名字命名了重建的图书馆。

劝盖茨退学，成了艾伦的日常，两年后，盖茨退学，两人开始创业。Micro-soft这个名字，就是艾伦起的。相爱相杀，后来二人劳燕分飞，这都是大家耳熟能详的故事了。

去年的这个时候，我正在西雅图，跟@波音的老先生吃饭，聊的自然都是航空的事。说起航空博物馆，西雅图有个飞行历史博物馆，那也是波音的主场博物馆，这个是赫赫有名的。老爷子说，我们的博物馆那当然是值得逛(我三天去了两次)，但是硬核如你我，我有一个特别推荐，城北，我们佩恩机场旁边有个飞行遗产博物馆，是保罗艾伦的私人博物馆，一定要去。

离开西雅图前一天，我花差不多两个小时倒了两趟公交车，步行了四五公里，终于找到了这个就在佩恩机场跑道外，距离波音的KC46总装测试中心一步之遥的博物馆，全名是飞行遗产和装甲战车博物馆。外面看起来其貌不扬，几乎也没有游客，花12美金买票进去，我的膝盖就软了。仅仅公开展示的，有一架P-40，一架P-47，一架P-51，一架B-25，一架Bf-109，两架Fw-190，一架Fi-156，一架Fi-103r，一架Me-163，一架中岛一战，一架三菱零战，一架飓风，一架喷火，一架蚊子，半架兰开斯特，一架海盗，一架雷公，一架休伊，一架I-16，一架Po-2，还有白骑士真品和太空船一号的复制品。这只是航空的，还有一大批装甲车辆，包括一辆带导弹的飞毛腿发射车。

有这些展品本身还不值得我跪，关键是，其中大部分展品，拉出去就能飞，开开门就能跑。这里一个八个工程师，五个航空工程师，三个车辆工程师。我跟其中一位大叔聊了聊，大叔说，我们的原则是，把一切维护到出厂状态。这绝不是吹牛，也不是什么修旧如新，他们严格考证每一个展品的出身，找不到的备件，就自己做，连Fw-190起落架上的铭牌，连字体都跟原品一模一样。这些年过古稀的老家伙，浑身闪闪发光，身子下面放着油桶，润滑油答答的滴进去，这说明光鲜的外壳里面，是功能完善的内脏，按下启动电门，它们就会颤抖着醒过来。

我跟大叔说，我想在这里给你们擦地。大叔说，欢迎啊，不过可能要排队，很多人都想来我们这里擦地。

这些都是艾伦的私藏，他从上世纪九十年代开始玩古董飞机。玩老飞机，是爱好，玩出大气层，是爱好加生意。飞行遗产博物馆里悬挂白骑士一号，就是他跟英国疯子、维珍的老板理查布兰森以及我最爱的航空设计师伯特鲁坦一起搞出来的。白骑士一号和太空船一号的组合，第一次以民间公司之力把人送进了太空边缘。后来艾伦成立了同温层发射系统公司，把鲁坦的玩法玩到了极致。他们造了世界上有史以来最大的飞机(以翼展算)，这是一架双身怪兽，差不多相当于把两架波音747拼了起来。前不久它刚完成滑跑测试，预计明年首飞。到时候，它的双身中间将会搭载一枚飞马座XL火箭，在万米高空进行航天发射任务。这样既可以拜托航天发射场建设选址的限制，又让火箭避开了阻力最大的最初一万米。

可惜，老爷子没能亲眼看见。65岁，相当的英年早逝，但对他来说，死亡可能已经比预期来得晚得多了。1982年，他被诊断患上了霍奇金氏淋巴癌，后来放疗治愈。2009年，他又被诊断出非霍奇金氏淋巴癌。非霍奇金氏淋巴癌就是所有淋巴中除了霍奇金氏淋巴癌的那些，是美国最常见的癌症之一。即便如此，那依然是凶险的癌症，一度他的非霍看起来也被打败了，直到今年复发并迅速恶化。

艾伦生前的工作，可能会让后人不再像他这样更早的输掉与疾病的战争。2016年，他捐了一亿美金成立了“保罗艾伦前沿协作组”，旨在鼓励和协调以生物科学为主的前沿研究。2014年他捐了一亿美金成立“艾伦细胞科学研究所”，同年，他成立了“艾伦人工智能研究所”，Allen institute for artificial intelligence，简称AI?。这个AI?隶属于艾伦脑科学研究所，后者成立于2003年，艾伦累计捐助超过五亿美金，这直接促成了奥巴马时期美国把脑科学研究计划提升到当年人类基因组计划的层级。

艾伦还是个生态保护者，他花了很多钱在非洲象保护和海洋生态保护项目上。

All work no play make allen a dull boy。保罗艾伦不是个工作狂，或者不总是个工作狂，他非常爱玩。他爱玩吉他，是老乡吉米亨德里克斯的钻石粉，据行家说艾伦的吉他演奏可以乱吉米的真。对了，西雅图的流行文化博物馆也是他捐的。他旗下的影业公司拍过不少电影，比如说儿童性侵话题的《水果硬糖》。他还热衷体育，拥有三支橄榄球队，比如著名的西雅图海鹰队。他爱玩游艇，顺便资助了深海探险队，曾经把被俾斯麦号击沉的英国皇家海军胡德号的舰钟捞了上来。

有些朋友可能会想，这家伙捐了这么多钱是不是为了避税，比如遗产税什么的。老头一生未婚未育。这可能是我唯一不想拷贝他的部分。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217571-1.html

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