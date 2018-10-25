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保罗・艾伦登上福布斯慈善榜：去年捐款9500万美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-25 15:00

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（原标题：The Greatest Givers: Meet America's Top Philanthropists）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，《福布斯》杂志刚刚发布了“美国50大慈善家”排行榜，刚刚过世的微软联合创始人保罗・艾伦(Paul Allen)也登上榜单，居于第28位。

保罗・艾伦登上福布斯慈善榜：去年捐款9500万美元

图：微软联合创始人保罗・艾伦(Paul Allen)

艾伦2017年共捐赠9500万美元，包括向华盛顿大学捐赠了5000万美元，以帮助建立计算机科学与工程学院。他的保罗・艾伦慈善基金会将气候变化作为关注重点，2017年与美国国家海洋大气管理局（NOAA）启动了Deep Argo项目，即持续多年的深海监测，艾伦基金会捐资400万美元。

“股神”沃伦・巴菲特(Warren Buffett)连续四年名列榜首，他在2017年捐赠了28亿美元，其中向好友比尔・盖茨(Bill and Melinda Gates)的基金会捐赠了逾20亿美元。

保罗・艾伦登上福布斯慈善榜：去年捐款9500万美元

图：沃伦・巴菲特(Warren Buffett，左)和比尔・盖茨(Bill Gates)

排名第二的是比尔・盖茨(Bill Gates)创建的比尔和梅林达・盖茨(Bill and Melinda Gates)，在2017年捐赠25亿美元。2017年，全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金、盖茨医学研究所以及非洲绿色革命联盟都是该机构的顶级受资助者。

Facebook的两位联合创始人马克・扎克伯格(Mark Zuckerberg)和达斯汀・莫斯科维茨(Dustin Moskovitz)也榜上有名。扎克伯格和妻子普莉希拉・陈(Priscilla Chan)去年通过CZI向慈善机构捐赠了4亿美元。莫斯科维茨与妻子卡里・图纳(Cari Tuna)共同创立了Good Ventures基金，在2017年捐出了2.98亿美元。

在“美国50大慈善家” 排行榜中，有许多都是美国最富有的人，其中前10位最慷慨捐赠者中有9位是2018年福布斯400富豪榜(Forbes 400)上的成员。这些人的捐款总额从2016年的122亿美元增加到2017年的126亿美元，他们的捐赠总额已经超过1580亿美元。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217572-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:捐款福布斯比尔盖茨保罗・艾伦

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