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两大对手合作：ARM英特尔联手解决物联网安全问题

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-25 15:01

两大对手合作：ARM英特尔联手解决物联网安全问题,英特尔 物联网 arm 芯片 处理器

（原标题：Rivals ARM and Intel make peace to secure Internet of Things）

两大对手合作：ARM英特尔联手解决物联网安全问题


科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，据国外媒体报道，ARM和英特尔已同意共同管理两家公司的联网设备网络，推动物联网市场增长和物联网设备的安全。

ARM为日本软银公司旗下企业，它周一表示，已与英特尔达成战略合作伙伴关系，使用英特尔开发的通用标准来管理物联网设备、连接和数据。

物联网包括用来进行连接的简单芯片，这些芯片能够检测距离、运动、温度、压力和图像，广泛地用于电灯、停车计时器或冰箱等电子产品领域。

世界上一些最愚笨的电子设备通过连接到云网络，将会变得更聪明，但也更难受到保护。

这两家公司表示，ARM同意采用英特尔标准来对此类网络进行安全管理，这是一项突破，有望推动物联网向许多行业的扩展。

ARM高级副总裁兼物联网云服务部门总经理希马基里・穆卡马拉(Himagiri Mukkamala)在接受路透社采访时表示，“从托管设备的数量和通过这些系统传输的数据量来看，我们看到这一市场的增长速度在明显地加快。”

ARM和英特尔宣布这一合作消息，正值ARM的年度科技大会即将于本周在美国硅谷召开的前夕。

长期以来，ARM和英特尔一直在电脑、网络和智能手机所用处理器领域展开着较为广泛的竞争。

市场研究公司Gartner分析师比尔・雷(Bill Ray)表示，物联网芯片全球大多数一流供应商都依赖低功耗ARM设计，这些供应商包括荷兰恩智浦半导体（NXP）、日本瑞萨电子（Renesas）、美国微芯科技（Microchip）旗下Atmel。但这位分析师还称，以其强大的数据处理器闻名的英特尔，在云数据中心市场占据主导地位，而物联网数据是在云数据中心进行分析和处理的。

穆卡马拉表示，预计芯片制造商们在未来4到5年内将交付大约1000亿个基于ARM的物联网设备，与过去25年中ARM芯片的总发货量相当。

ARM预测，未来20年，全球将有多达1万亿台物联网设备投入使用。

通常情况下，物联网设备在工厂预装有网络访问凭据，这使它们容易受到许多安全漏洞的攻击。对此进行修复需要该领域技术人员手工操作。

而允许这些设备通过一个单一的管理平台进行管理，ARM和英特尔正在使这样的修复任务自动化，以确保这些设备的安全。

ARM最近推出的Pelion物联网管理平台，将依赖英特尔一年前宣布的Secure Device Onboard规格。这两家公司的高管在另一篇博客文章中表示，这将允许用户使用基于两家公司产品的物联网芯片，在同一个系统中管理这些设备。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217573-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:物联网处理器芯片英特尔ARM

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