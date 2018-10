艾伦和盖茨往事:年少相识,争股权后一笑泯恩仇

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息,据国外媒体报道,与比尔·盖茨(Bill Gates)共同创立微软的保罗·艾伦(Paul Allen)美国时间周一下午因非霍奇金淋巴瘤并发症去世,享年65岁。他与盖茨联手造就了微软的成功,但两人之间的关系其实颇为动荡。

由艾伦创立的Vulcan公司宣布了他离世的消息,它在声明中写道,“我们怀着深深的悲痛宣布我们的创始人保罗·艾伦去世,他是微软的联合创始人,著名的技术专家、慈善家、社区建设者、环保主义者、音乐家和艺术支持者。艾伦于2018年10月15日周一下午在西雅图死于非霍奇金淋巴瘤并发症。艾伦享年65岁。”

盖茨发表声明对艾伦的去世表示缅怀:“我最亲爱的老朋友保罗·艾伦去世了,我很伤心。从我们在湖滨学校度过的早年岁月,到我们在创建微软过程中的砥砺前行,再到我们多年来所合作的慈善项目,保罗是一个真正的合作伙伴和亲密朋友。如果没有他,个人电脑就不会存在。”

众所周知,在几十年的友谊和公司发展中,艾伦和盖茨之间的关系充满了竞争,而且经常不稳定。以下是你需要知道关于两人的5则轶事。

1.艾伦和盖茨十几岁时相识,在相识不到十年后共同创立微软

据传记网站Biography.com报道,盖茨和艾伦是在湖畔中学就读时相识的,当时艾伦14岁,盖茨12岁。

在自传中,艾伦详细描述了盖茨在公司成立之初是一个多么强硬的谈判者。他透露,盖茨提出要拿60%的股份,给他40%,因为他在软件方面的工作比艾伦做的要多。后来,据说盖茨进一步提出要持股64%,只给艾伦36%,后者再次默许。

艾伦对《卫报》记者如是谈到两人一起共事的日子说,“在公司成立的头八年里,我的想法对公司来说绝对是至关重要。盖茨会检验我的想法。我会带着另外10个从未有人付诸实践的想法去找他——他负责对我们的种种想法进行合理性检查。当涉及到销售、营销、人员配备以及所有的这些商业运营方面的事情时,他表现得要兴奋得多,所以我们两个非常互补。”

2.艾伦在自传中声称盖茨在他辞职时曾试图买断他的股票

在自传《Idea Man》中,艾伦透露了他与盖茨的一系列共同经历,包括他在微软工作的最后一段时间里发生的一些不那么让人愉快的经历。他声称,他离开微软的时候,盖茨曾试图以每股5美元的价格买下他的股票,而当艾伦要价10美元时,盖茨予以了拒绝。艾伦后来决定保留他的股票,并最终成为世界上最富有的人之一。

艾伦还称,1982年身患癌症时,他无意中听到盖茨和微软的史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)说他对公司“缺乏贡献”,以及如何通过向其他员工提供各种股票期权来稀释他的股权。艾伦在他的自传中进一步宣称,他最终就此事与他们当面对质,这也是促使他辞职的主要原因之一。

3.是艾伦提出了"微软"这个名字

在1995年接受《福布斯》杂志采访时,艾伦和盖茨分享了“微软”这个名字的由来。

盖茨:当我们与MITS公司签订第一份合同时,我们称自己为“做Micro-Soft生意的保罗·艾伦和比尔·盖茨”。我不记得为什么我们用连字符和大写“S”来拼写它。我们在我们的第一个产品的源代码中添加了一行写着“Micro-Soft”的代码。

艾伦:我们在波士顿讨论过很多不同的名字,有一次我说,“嗯,最显而易见的名字是微软。”

盖茨:我们也提到过一些其它的名字,比如Outcorporated Inc和Unlimited Ltd,但你知道,我们那是在闹着玩。我们就我们是否应该将公司命名为Allen & Gates讨论了很多,但最终还是觉得那不是一个好主意。

艾伦:是的。像DEC和IBM这样的公司并不是以人名来命名的,它们的寿命远远超过它们的创始人。

盖茨:……好像有家律师事务所还是咨询公司把它叫做Allen & Gates。所以说,我们在公司正式成立之前就已经选择了微软。

艾伦在采访中还说:“我们的管理风格一开始有点松散。我们都参与了每一个决策,很难记得是谁做了些什么。如果说我们的角色有什么不同的话,那就是我可能总是推动新技术和新产品方面的工作的那个人,而盖茨则对谈判、合同和商业交易更感兴趣。”

盖茨补充说,“我们在这个过程中学到了很多的东西:好吧,我们必须要雇人;那么我们该怎么办呢?好吧,我们要租赁办公室;我们该怎么做呢?好吧,我们现在要和人们签订合同;我会从我父亲(西雅图有名的律师)那里得到建议。

4.盖茨和艾伦都有自己的秘语,都出了名有怪癖

正如《卫报》所指出的,盖茨和艾伦都出了名有点“古怪”,甚至在为微软工作的时候,他们也有自己独特的语言。例如,当他们开始对一个想法产生兴趣时,他们把以工作为中心的谈话描述为“突然出现堆栈”。这个短语的意思是,他们会很快地从一个话题跳到另一个话题,这使得其他人很难跟上或者很难理解。

5.艾伦说他和盖茨的关系是一段“失败的恋情”,但他坚称他并不是因为与盖茨的恩怨而出自传

艾伦坚称,他并不是因为怨恨盖茨而写自传,尽管这本书把他的老商业伙伴描绘得非常苛刻。他对《卫报》说:“我认为这本书一点都没有仇恨的意味。我认为,它直接描述了实际发生过的事情,它试着让你去真实感受其中的人物。”

他补充道,“几年以后,一切(戏剧性事件)都过去了。盖茨和我一直都是好朋友,即使我们之间的关系经历了起起落落,也发生过一些不愉快的事情。那些事情发生在1982年,但它们都已经过去了。”

艾伦在接受《纽约时报》采访时重申:“我只是认为,这是站在我的角度讲述的不加修饰且毫无保留的故事。”(乐邦)

