艺人婚讯致微博故障 微博:流量新高 将提升应对能力





科技传媒网讯 网易科技新闻 10月16日消息，今日上午10点07分，国内知名艺人@赵丽颖 、@冯绍峰 同时在微博宣布婚讯，引发媒体和社会各界的关注，#赵丽颖冯绍峰结婚#迅速登上微博热搜榜。微博也因为瞬间流量过大，热搜功能出现了短暂故障。

对于该故障，微博内部人士告诉网易科技，相较于以往的突发事件，此次微博的峰值流量再次达到历史新高。面对历史新高流量峰值，微博平台的运行策略进行紧急调整。

根据微博的设计原则，在突发流量峰值下，微博首先会对服务器进行扩容，同时对非核心业务进行降级，以保障信息流更新、发布等核心功能的正常运行，上述微博人士称，该机制在除夕、重大赛事、重大突发事件中已经得到应用。

网易科技观察到，今天上午艺人发博后，微博热搜功能出现了卡顿，但信息流刷新、发布微博等用户最常使用的各项功能并未受到太多影响。

微博是明星发布信息的常用的平台，也因此时刻面临着高流量瞬时而至的挑战。据网易科技梳理，2015年儿童节李晨曾深夜发长文证实张馨予出轨导致分手并称珍惜范冰冰，该长文导致微博崩溃了十分钟。此后的王宝强事件、鹿晗关晓彤宣布恋情等事件也均导致微博一度瘫痪。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217576-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm