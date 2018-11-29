虎牙公益第一人，牛哥追梦坚持帮助50余名流浪者回家

在今年的虎牙星秀全明星战上，牛哥追梦角逐“野外鬼才”的奖项，原本并不被看好的他，结果在昨晚的三进二比赛中，得到众多土豪青睐，比分反超，以第一名的成绩晋级今晚的冠军之夜。

说到牛哥追梦，可能还有很多人并不知道他是谁。在今年的虎牙星秀全明星战上，牛哥追梦角逐“野外鬼才”的奖项，原本并不被看好的他，结果在昨晚的三进二比赛中，得到众多土豪青睐，比分反超，以第一名的成绩晋级今晚的冠军之夜。

其实，牛哥追梦在8月份的时候就火了一把。当时，共青团中央发布了一则微博，一向对直播圈“冷眼相看”的共青团，打出了“直播的正确打开方式!帮43名流浪者回家”的标题。原来，牛哥一直在坚定的帮助流浪者回家，正能量、虎牙公益第一人、最有爱的主播……牛哥的事迹也在这条微博发布之后获得更多人的关注。

其实，在一开始直播的时候，就有人质疑牛哥是不是在作秀。但是，牛哥用他的行动做出了最好的证明。在牛哥的个人微博上，记录着各种各样的流浪者们。牛哥只要在路边看到流浪者，不管最后能否成功帮他们找到家人，牛哥都会尽力为他们送上些食物、衣物等，让他们改善一下生存条件。

其实，牛哥之所以走上帮助流浪者回家的路，也是缘于他的自身经历，牛哥有一个患有癫痫的哥哥，哥哥从小智力就有些问题，17岁那年，哥哥在去亲戚家拜年时走失，全家人心急如焚地找了三天三夜，后来，虽然找到了哥哥，但不幸的是哥哥“已经不行了”。这种切身体验的悲痛，让牛哥对流浪者这一特殊群体，总是非常关注。

目前，在和直播间观众的共同努力下，牛哥已经成功帮助了50多名流浪者，用实际行动践行着自己的初衷，成为虎牙，乃至整个直播圈中的“公益第一人”。牛哥让大家看到主播最美丽的一面，也为所有主播们树立了一个极好的示范效应，公益，在每一点一滴，在你我的一言一行中。

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