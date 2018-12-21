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易读|磁力滑盖全面屏 小米MIX 3发布售价3299元起

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-12-21 10:28

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易读|磁力滑盖全面屏 小米MIX 3发布售价3299元起

科技传媒网讯 网易科技新闻10月25日，小米MIX 3在北京故宫博物院正式发布，该机使用磁动力滑盖设计，前后旗舰双摄，售价3299元起。此外，小米还与故宫博物院推出联名特别版，机身背部嵌有祥瑞神兽獬豸纹样，首次配置10GB超大内存，售价4999元。

全面屏上，雷军一直强调小米是开创者。早在2015年就申请了弹射式设计专利，2018年2月份申请了滑盖式设计。此次小米MIX 3采用了磁力滑盖全面屏，快捷操作“一推即达”。

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小米MIX 3的屏占比达93.4%，手机正面几乎只能看到一块6.39英寸的19.5:9纵横比的三星AMOLED屏幕。

据雷军介绍，小米MIX 3的磁动力滑轨采用被称为“磁王”的钕铁硼永磁铁，滑盖寿命可达30万次。雷军笑称其有成为新一代“解压神器”的潜力。

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在滑盖交互方面，小米MIX 3可以像经典滑盖手机一样滑动接听来电，还可在滑动时调出工具抽屉，内含常用系统功能快捷入口，也可自定义呼出任意APP。玩游戏时，滑屏操作还能启动游戏助手，实现一键截图、录屏、屏蔽消息提醒等功能还可悬浮显示微信等聊天工具，游戏中也可以同时回复消息。

在谈到拍照功能方面，雷军表示小米一直在努力提升拍照功能。小米MiX2S好不容易超过iPhoneX之后，又被华为P20超过。雷军表示看到这个结果超级不爽。

因此，雷军就对相机部门的同事说：今年你们相机部门有没有年终奖，就看你们能不能干翻华为。

今天DoXMark更新了最新的成绩，小米MiX3以103的成绩超过了华为P20。

小米MIX 3采用与小米8相同的1200万后置旗舰双摄硬件模组，主摄为索尼IMX363传感器支持Dual PD极速对焦，1.4μm大像素夜拍更清晰明亮。

针对夜晚拍照时进光量低、快门速度慢、容易抖动拍虚的痛点，小米MIX 3用AI智能测光、多重长曝光、硬件多维多帧降噪、四轴光学防抖以及AI防抖自动校准等8项黑科技。

小米MIX 3前置采用市面最高像素传感器索尼IMX576，白天拍照时可充分享受2400万像素的解析力;夜晚利用四合一技术合成1.8μm大像素，自拍更明亮。搭配了200万像素独立景深副摄。

再配色上，小米MIX3有蓝色黑色和翡翠绿三种颜色。

此外，小米MIX 3还与故宫博物院深度合作，打造了小米MIX 3故宫特别版。

该手机在宝石蓝版本基础上背部添加了“中国独角兽”獬豸纹样，与此同时，故宫特别版还拥有10GB至尊内存配置，附赠獬豸鎏金铜像和故宫特别版专属小米移动流量卡，该卡连续三年每月赠送10GB高速流量，并可享受20天全球主流国家免费上网的服务。

雷军给小米MIX3的定位是商务旗舰手机。

因此，小米MIX3选择了10GB超大内存+256GB存储的至尊配置，并全系随手机附赠10W无线快速充电底座，相比前代产品充电功率提升30%。

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小米MIX 3将于今晚6点开启预售。小米MIX3的6GB+128GB版本售价3299元，8GB+128GB版本售价3599元，8GB+256GB版本售价3999元，10GB+256GB故宫博物院特别版售价4999元。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217701-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机雷军华为小米全面屏

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