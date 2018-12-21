诺基亚季度利润下滑，宣布新一轮全球裁员计划

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月25日消息，据美国媒体报道，芬兰电信设备制造商诺基亚周四公布了符合市场预期的季度业绩，同时宣布将按照削减成本计划在全球裁员。该公司称，为在2020年底前每年削减7亿欧元成本，将进行全球范围的裁员。但该公司未透露裁员计划的规模。

在截止9月30日的季度里，诺基亚实现净营收55亿欧元（约合62.7亿美元），分析师们原先的预期为54亿欧元。非IFRS运营利润为4.87亿欧元，同比下降27%。在收购了法美合资公司阿尔卡特朗讯不久后，诺基亚曾宣布了一项削减12亿欧元成本的计划，该计划将于本年底完成。

诺基亚总裁兼CEO拉吉夫・苏瑞在声明中表示，公司第三季度数字验证了原先的看法，即市场条件在下半年将得到改善。他称：“特别是从我们订单势头特别好、5个网络业务部门都在增长和相对上半年利润率上升中可以看到这点。尽管存在与项目时间和产品交付短期延迟有关的风险，我们依然有望实现全年预期目标。”

自从2015年4G网络设备市场达到顶峰后，诺基亚一直难以获得增长。当前该公司也遇到一系列难题，包括电信运营商支出下滑和华为、爱立信竞争加剧等。尽管如此，诺基亚股票今年以来还是上涨了17%以上，因为投资者对新网络支出周期抱有希望，主要是受新的5G网络需求增长的推动。从某种意义上说，5G就是各国争夺技术领先地位的试金石。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217702-1.html

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