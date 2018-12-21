微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投资、一村资本、天堂硅

微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投

投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投资、一村资本、天堂硅谷领投，腾讯双百、东方富海、渤海产业基金、辰韬资本、优势资本等跟投。微盟同时宣布D2轮融资即将完成，融资金额不低于1.5亿美元。

微盟方面表示，本轮融资刷新了由微盟保持的微信生态服务商融资纪录，获得了上海自贸区、国和投资两支国家队基金的支持，本轮融资资金部分用于微盟公司业务发展，部分用于受让微盟老股东股权。

经过4年多高速发展，微盟已由最初的微信开发服务商，快速发展成为一家专注于移动社交营销的互联网多元化集团企业。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217703-1.html

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