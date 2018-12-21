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沃达丰科技孵化器项目120万美元支持创业公司走向全球

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科技传媒网 创头条 2018-12-21 10:42

沃达丰科技孵化器项目120万美元支持创业公司走向全球

沃达丰科技孵化器项目120万美元支持创业公司走向全球

　　沃达丰(Vodafone，世界上最大的流动通讯网络公司之一)的科技孵化器项目旨在帮助科技创业公司取得全球性成功，目前已经进行到第3年。相应的Vodafone xone是一家创业公司加速器和创新实验室，主要与拥有突破性技术创意的早期和晚期阶段创业公司合作。

　　今年，8家创业公司将获得价值超过15万美元的支持，其中包括种子资金、一个为期6个月的项目(该项目会为创业公司提供世界级的技术和指导)。

　　Xone负责人兼沃达丰创新经理Lauren Merritt表示，今年Xone将重点与新西兰的AI、物联网(IoT)和数据分析创业公司合作。

　　“我们非常希望看到来自新西兰各地的各种应用，同时也渴望看到可以推动新西兰社会变革的想法，”Merritt说。

　　“我们将与选中的公司合作，他们的商业导师将帮助他们把创意提升到一个新的高度。我们想要能对新西兰产生巨大影响的创意。利用我们的国际网络，我们将帮助这些创业公司走向全球。”

　　自2年前成立以来，Vodafone xone孵化的创业公司创造了1150万美元的新收入，吸引了960多万美元资金，创造了46份新工作。

　　Parkable是去年最成功的创业公司之一。Parkable是一款APP，旨在改变人们的停车方式。它为人们提供了一个共享停车系统，让人们可以利用从车道到公司停车场的闲置空间。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217704-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:创业孵化器沃达丰

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